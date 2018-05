La carte finlandaise

Il y a Rasmus Dahlin et les autres. À moins de deux mois du repêchage de la LNH à Dallas, Andreï Svechnikov, Filip Zadina et Brady Tkachuk complètent le quatuor des plus beaux espoirs. Il y a donc un défenseur gaucher et trois ailiers.

Un nom ressort de plus en plus comme une possible carte cachée pouvant briser l’ordre au sommet de la hiérarchie.

Le Finlandais Jesperi Kotkaniemi fait saliver plusieurs recruteurs de la LNH. Selon la centrale de recrutement, Kotkaniemi est répertorié comme le sixième meilleur espoir en Europe.

« Kotkaniemi est celui qui pourrait faire changer les plans de certaines équipes, a prédit un recruteur de l’Ouest. Il a été incroyable au Championnat du monde des moins de 18 ans en Russie. Il y a un bon buzz autour de lui. Il a aussi un élément qui joue très fort en sa faveur. Il joue au centre dans un repêchage où les gros noms sont surtout des défenseurs et des ailiers. »

L’attrait d’un centre

Au Mondial des moins de 18 ans, à Chelyabinsk, en Russie, Kotkaniemi a joué un rôle clé dans la conquête de la médaille d’or de la Finlande. Le centre gaucher de 6 pi 2 po et 188 lb a terminé le tournoi avec neuf points (3 buts, 6 passes) en sept rencontres. Dans la victoire de 3 à 2 contre les États-Unis en grande finale, il a obtenu deux passes.

« Je reviens de la Russie pour le Championnat du monde des moins de 18 ans, a dit un autre recruteur de l’Ouest. La Finlande a gagné l’or et Kotkaniemi était le meilleur joueur de son équipe. Il était sensationnel. Je ne sais pas s’il deviendra un premier centre dans la LNH, mais il sera un centre des deux premiers trios. Il sera sur un top six facilement. »

« Il protège bien la rondelle, il a des mains rapides, il patine bien et il décoche ses tirs rapidement, a-t-il poursuivi. Au moins de 18 ans, il a prouvé qu’il avait un coffre d’outils bien rempli. C’est le joueur qui m’a le plus allumé à ce tournoi. »

Le Canadien, qui a repêché le centre Ryan Poehling au premier tour en 2017, cherchera encore à s’améliorer à cette position déterminante. Parmi les stratégies possibles pour le CH, Marc Bergevin pourrait choisir de descendre de quelques rangs au premier tour et obtenir un autre choix ou un espoir en retour du 3e choix au total afin de mettre la main sur Kotkaniemi.

« Si Bergevin tente cette option, il est mieux de ne pas glisser trop loin puisque le Finlandais sortira rapidement », a prédit un recruteur de l’Ouest.

Les options après Dahlin...

Andreï Svechnikov

Photo d’archives et courtoisie

Ailier droit, Russe, Barrie (OHL)

6 pi 2 po | 190 lb | 72 pts (40 b, 32 p) en 44 matchs

« Il a une facilité à marquer des buts, il est grand et gros, il est fort et on dirait que tout semble facile pour lui. Je crois qu’il est loin d’avoir atteint son plein potentiel »

► Recruteur de l’Ouest

Filip Zadina

Photo d’archives et courtoisie

Ailier droit, Tchèque, Halifax (LHJMQ)

6 pi | 195 lb | 82 pts (44 b, 38 p) en 57 matchs

« Zadina est un ailier dynamique et il veut marquer. Il est très efficace en zone offensive et il est aussi fiable dans son territoire. C’est un ailier qui cherche à obtenir la rondelle sur sa palette. Il est un marqueur naturel, mais il a aussi une bonne vision du jeu. Ce n’est pas juste un tireur. Chez les pros, il aura besoin d’un bon centre pour lui donner la rondelle. »

► Recruteur de l’Ouest

Brady Tkachuk

Photo d’archives et courtoisie

Ailier gauche, Américain, Boston U (NCAA)

6 pi 3 po | 196 lb | 31 pts (8 b, 23 p) en 40 matchs

« Il n’a pas eu des chiffres de fou à Boston University, mais il jouait contre des joueurs beaucoup plus vieux. Il doit améliorer un peu sa rapidité. Son frère (Matthew) est un peu plus un marqueur, mais Brady est probablement plus complet. »

► Recruteur de l’Ouest

Jesperi Kotkaniemi

Photo d’archives et courtoisie

Centre, Finlandais, Assat (Finlande)

6 pi 2 po | 188 lb | 29 pts (10 b, 19 p) en 59 matchs

« À mes yeux, il est le meilleur centre à ce repêchage. Il a été formidable au Championnat du monde des moins de 18 ans »

► Recruteur de l’Ouest