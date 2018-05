Le Bloc a amassé assez d’argent en 2018 pour payer Martine Ouellet

Enfin une bonne nouvelle pour la chef du Bloc québécois! Martine Ouellet pourra avoir son salaire. Le parti politique a déjà amassé l’argent nécessaire dans les trois premiers mois de l’année pour la payer, selon les rapports financiers des partis politiques publiés par Élections Canada mardi.

Rappelons que la crise actuelle au Bloc québécois a commencé en février dernier lorsque la chef du Bloc québécois, Martine Ouellet, avait demandé à ses militants de lui donner un salaire de 95 000$ par année. Elle touchera ce salaire lorsqu’elle quittera l’Assemblée nationale à l’automne 2018.

Eh bien rassurez-vous, 956 donateurs ont répondu à l’appel entre janvier et mars 2018. Ils ont donné un total de 101 234,49 $. Parmi eux, on retrouve 2 des 3 derniers députés du Bloc, soit Xavier Barsalou-Duval et Marilène Gill. Mais aucune trace des sept démissionnaires... et de Mario Beaulieu.

Mais ne vous excitez pas trop vite, la saga interminable qui secoue le parti séparatiste a tout de même miné les efforts de financement. L’an dernier, à pareille date, la troupe à Martine Ouellet avait amassé 35 000 $ de plus.

Pour le premier trimestre de 2018, le grand gagnant du financement politique est le PCC avec ses 6 M$, suivi par le PLC à 3,24 M$ et le NPD, qui a connu une importante hausse pour arrêter leur boulier à 1,37 M$.