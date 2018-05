Le Festival d’été complète sa programmation

Les formations métal Bullet For My Valentine, Silverstein, la pop d’Air Supply, la musique « Americana » de Kurt Vile and The Violators et l’ex-Skid Row Sebastian Bach s’ajoutent à la programmation de la 51e édition du Festival d’été.



L’organisation a dévoilé les noms d’une vingtaine d’artistes qui complètent sa grille.



Silverstein et Bullet For My Valentine se produiront en première partie d’Avenged Sevenfold, le 14 juillet sur les Plaines d’Abraham.



Kurt Vile and The Violators se produira avant Neil Young le 6 juillet.



La formation australienne Air Supply présentera ses grands succès le 11 juillet au Parc de la Francophonie. Un autre artiste sera confirmé, sous peu, pour cette soirée.



Sebastian Bach, chanteur de la formation hard rock Skid Row, s’offrira l’Impérial Bell, le 7 juillet, avec The Standstill, en ouverture de soirée.



On retrouve aussi les rappeurs Lil Yachty, Killy et Machine Gun Kelly. Busta Rhymes ne participera pas à la soirée rap du 7 juillet sur la Scène Bell des Plaines d’Abraham.



L’émission Belle et Bum sera à nouveau présente, le 9 juillet, au Parc de la Francophonie, pour une rencontre musicale entre le Québec francophone et l’Acadie.



Plus de détails à venir...