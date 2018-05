Le jeu Harry Potter: Hogwarts Mystery est un peu poche

C’est avec les yeux pétillants que j’ai téléchargé Harry Potter: Hogwarts Mystery sur mon Samsung il y a une semaine. Un RPG dans l’univers magique créé par J.K. Rowling, c’est plutôt attirant!

La prémisse du jeu est superbe pour les fans de la série. Vous créez un personnage qui ira étudier à Hogwarts (Poudlard) un peu avant l’inscription de Harry Potter, vous faites de la magie et vous volez sur un balai. On retrouve Snape, McGonagall, Hagrid, Lockhart, Filch et cie.

Votre personnage devra assister à ses cours et apprendre plusieurs sorts, comment faire des potions et d'autres trucs généralement magiques. La base, quoi.

Vous devez appuyer sur votre écran à plusieurs reprises afin d’utiliser un nombre précis d’énergie pour terminer une tâche. Parfois, il faudra dessiner des symboles sur l’écran, ou même répondre à des questions de quiz.

Capture d'écran

Il faut trois points d'énergie pour écouter Rowan parler. Trois points.

À date, c’est pas si mal. Le jeu a beaucoup d’ingrédients pour une excellente recette gaming, mais rapidement, vous allez vous rendre compte qu’il y a un gros problème au niveau du gameplay.

C'est correct, les microtransactions.

Sachez que je n’ai rien contre les microtransactions; j’en suis même une cible idéale. J’ai tendance à vouloir faire avancer un jeu et donc, dépenser quelques dollars de temps en temps. Mots clés: de temps en temps.

Les jeux mobiles offrent souvent des options payantes pour jouer plus rapidement, ou avoir plus d’outils pour terminer un niveau. La base doit toujours être la même, cependant. Il faut pouvoir terminer le niveau sans jamais payer une cenne.

Harry Potter: Hogwarts Mystery respecte cette règle, mais l’exploite, aussi. Certes, vous pouvez terminer les niveaux sans payer, mais vous allez manquer d'énergie. Votre seul autre choix? Attendre des heures. Bref, on utilise ici la frustration, et ce n'est pas une très bonne idée.

Les jeux mobiles free-to-play ont la lourde tâche d’équilibrer leur gameplay et microtransactions. Certains le font très bien comme The Sims (surprenant, je sais), et d’autres se plantent, comme Hogwarts Mystery.

Capture d'écran

Dans mon cas...

Après moins d’une heure de jeu, je n’avais plus d’énergie. J’avais deux options: attendre plusieurs heures en plein milieu d’une tâche, ou payer. J'ai dû laisser des vignes étrangler un enfant pendant des heures avant d’avoir assez d’énergie pour l'aider. WHAT?

Je ne suis pas la seule à trouver ça complètement dingue.

Haha, I took the exact same screenshot to emphasise this point.

Terrible game mechanic, uninstalled! pic.twitter.com/FNzxExDpw1 — ShaunTheDonJon (@ShaunJonTheDon) April 30, 2018

bon ce système d'énergie commence légèrement à me péter les couilles dans le jeu iPhone d'Harry Potter, moi qui pensait que personne pouvait me battre dans le domaine du manque d'énergie. — azaël (@ftianmboy) April 29, 2018

Quand vous terminez une tâche, vous ne pouvez pas continuer à jouer, non plus. La prochaine activité vous coûtera une cinquantaine de diamants si vous voulez l'entâmer immédiatement, ou il faudra attendre au moins une heure. Si vous voulez des diamants, il faut payer.

Capture d'écran

Le problème n’est pas nécessairement avec ce qu’il faut payer. Payer pour de l’énergie, c’est vieux comme mécanique et on connaît ça. Harry Potter l’impose trop tôt, en plein milieu d’une tâche, et vous bloque constamment. C’est frustrant, et ça ne donne justement pas le goût de payer.

Capture d'écran

Capture d'écran

Je préfère de loin m’acheter quelques vies dans Gardenscapes, bon.

Saluons quand même quelques bons coups: les personnages sont beaux, l’histoire est assez intéressante et on retrouve bien l’univers de Harry Potter.

J’aurais préféré payer 10 $ pour un jeu premium et choisir la coupe de cheveux que je veux pour mon personnage, au lieu de dépenser 100 $ pour alléger ma frustration. J’aurais ainsi pu me concentrer sur l’histoire et vraiment plonger dans cet univers magique.

Bref, passez au suivant.