Le receveur Adam Ehrlich de retour à Québec

Les Capitales de Québec compteront sur le receveur Adam Ehrlich pour une troisième saison en 2018, ont-ils indiqué mardi.

L’ancien espoir des Cardinals de St. Louis a aidé l’équipe de la Vieille Capitale à miser sur la meilleure rotation de partants de la Ligue Can-Am l’an passé. Également, il a commis seulement trois erreurs en défense lors de ses 58 matchs derrière le marbre.

Toutefois, Ehrlich a vu ses statistiques offensives décroitre après une première campagne surprenante dans le baseball indépendant. En 159 parties, il a frappé 152 coups sûrs et produit 54 points pour une moyenne de ,274.

«Il a été très incommodé par une blessure au dos, mais il se sent beaucoup mieux depuis une opération mineure subie cet hiver. Au bâton, on peut davantage s’attendre à une comme celle de 2016. En défensive, c’est un guerrier et il a une fierté de soutenir son personnel de lanceurs», a commenté le gérant Patrick Scalabrini dans un communiqué.

Avec l’absence de Maxx Tissenbaum jusqu’au début juin, le numéro 10 devrait voir passablement d’action lors des premières semaines du calendrier. Il sera alors secondé par un substitut qui sera invité au camp.

Des Québécois s’ajoutent

Scalabrini a lancé quelques invitations pour le camp au cours des derniers jours.

Du lot, notons la présence confirmée des lanceurs québécois Marc-Antoine Bérubé et Christopher Sauvé. Le premier a été libéré par les Athletics d’Oakland cet hiver, alors que le deuxième se remet d’une opération Tommy John subie au printemps 2017.

Bérubé a passé les trois derniers étés dans le giron des Athletics, atteignant le niveau A en 2016. Il s’agira d’un retour à Québec pour le droitier qui a grandi dans le réseau sports-études des Canonniers de Québec, en plus de jouer pour les Diamants de Québec.

Quant à lui, Sauvé a excellé dans la Ligue de baseball junior Élite du Québec (LBJEQ) avec le Royal de Repentigny, avant de subir une blessure l’année dernière. Le natif de Mascouche a aussi évolué au Bryan College dans l’État du Tennessee.

À l’heure actuelle, Bérubé et Sauvé sont les deux seuls Québécois qui accompagneront Karl Gélinas au camp des Capitales.