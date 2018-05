Les canots et les kayaks seront interdits lors du G7

Les restrictions nautiques entourant le Sommet du G7 toucheront même les kayakistes qui ne pourront pas naviguer sur le fleuve près de La Malbaie en juin prochain.

Du 1er au 10 juin, une partie du Saint-Laurent sera fermée à la navigation.

Selon la carte disponible, la zone interdite s’étendra de Pointe-Jureux (Saint-Irénée) jusqu’à Cap-à-l’Aigle, à l’est de La Malbaie.

Pendant 10 jours, les canotiers et les kayakistes devront donc se trouver un autre terrain de jeu pour s’adonner à leur activité favorite.

La Fédération québécoise du canot et du kayak (FQCK) a envoyé l’avertissement à ses 5000 membres hier même si la Gendarmerie royale du Canada et la Garde côtière ne semblent pas avoir diffusé d’information à ce jour.

Pour l’instant, le site internet de la GRC précise seulement les restrictions aériennes en vigueur pendant cette période.

La Garde côtière canadienne publiera sans doute des avis à la navigation (NOTSHIP) pour le G7, mais rien n’est visible à un mois de l’interdiction prévue.

De toute évidence, toutes les embarcations de plaisance devront rester à quai.

Zone très populaire

« Nous l’avons eu par Transports Canada en raison de notre présence à une Table de concertation sur le nautisme. Ils nous l’ont annoncé le mois dernier. La GRC a dit que seuls les cargos pourraient passer », explique Marie-Christine Lessard, directrice générale de la FQCK.

Cette dernière précise qu’il s’agit d’une zone très populaire pour les adeptes réguliers de canot et de kayak.

Le milieu est plus hostile qu’un lac, mais suffisamment fréquenté pour déranger les amateurs.

Des mécontents

« Il y en a qui vont déchanter. C’est une zone assez appréciée des pagayeurs avec de l’expérience. Ce n’est pas monsieur et madame Tout-le-Monde qui partent en famille faire une activité sur le fleuve. À cet endroit, il commence à y avoir plus de vagues, des marées et parfois de la brume. Les conditions ne sont pas celles d’un lac ou d’une rivière », ajoute la directrice qui n’a pas encore reçu de réaction négative.

Interrogée sur le niveau de risque des kayakistes, la dirigeante n’a pas voulu se prononcer. « Généralement, nous sommes plutôt tranquilles ! » a-t-elle lancé.

Près du Manoir Richelieu, les abords du fleuve sont notamment clôturés, sur le chemin du Havre par exemple.

Transports Canada a également émis des restrictions à l'espace aérien qui seront en vigueur dans le cadre de la tenue du Sommet.

Du 1er au 10 juin 2018, un espace aérien réglementé s'appliquera près des zones d'activités du Sommet.

Des restrictions s’appliqueront aussi quant à l’utilisation des drones.