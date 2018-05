Les Golden Knights rebondissent à San Jose

Nous avons eu droit à une autre fin de match hollywoodienne pour les Golden Knights de Vegas alors que le joueur vedette William Karlsson a marqué d’un tir dans la lucarne en période de prolongation afin de permettre aux siens de l’emporter 4-3, lundi, et de prendre les devants dans leur série 2-1 contre les Sharks, à San Jose.

La troupe de Gerard Gallant a notamment profité de l’indiscipline de leurs adversaires lors de la période médiane pour inscrire deux buts en avantage numérique par l’entremise de Colin Miller et de Jonathan Marchessault.

Reilly Smith en a ajouté peu de temps après en inscrivant son premier filet des présentes séries afin de permettre aux siens de se procurer une avance de deux buts avant de retraiter au vestiaire après deux périodes.

Les Sharks n’avaient toutefois pas dit leur dernier mot et ont réduit l’écart à un but grâce à un tir précis d’Evander Kane alors que Logan Couture semblait commettre de l’obstruction envers le gardien des Golden Knights, Marc-André Fleury. Après révision du jeu, on a jugé que Couture n’avait jamais dérangé Fleury dans son déplacement.

Après avoir raté plusieurs occasions de marquer, l’attaquant des Sharks Tomas Hertl a envoyé tout le monde en prolongation en créant l’égalité 3-3 alors qu’il restait moins de deux minutes à la rencontre.

Fleury a effectué 39 arrêts sur 42 lancers reçus dans la victoire.

Kane effectuait un retour dans la formation de Peter DeBoer, lui qui a purgé une suspension d’un match pour avoir asséné un double-échec à l’endroit du joueur des Golden Knights Pierre-Édouard Bellemare lors de la première joute.