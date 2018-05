Les investisseurs de la génération Y seraient plus responsables que les baby-boomers

Les milléniaux Canadiens seraient deux fois plus portés à choisir des investissements responsables que les baby-boomers, selon une étude de l’Association pour l’investissement responsable (AIR).

L’AIR les définit comme étant des «investissements qui incorporent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance».

Le Vancouver Courier rapporte que 65% des membres de la génération Y actifs sur les marchés financiers tendent vers les investissements responsables. Une bonne partie de ces investissements seraient faits par financement participatif ou crowdfunding.

Cela consiste en un moyen de financer un projet en invitant un grand nombre de personnes à y contribuer via des plateformes de transactions. L’une des plus connues est GoFundMe, un site web où plus de 10 000 personnes lancent des campagnes de sociofinancement chaque jour.

Ce type de financement permettrait aux milléniaux de «faire de petits investissements dans des compagnies qui ont des impacts sociaux ou environnementaux très positifs».

Cependant, à l'échelle de la finance mondiale, le poids des investisseurs milléniaux responsables demeure minime. Ils n'ont pas les moyens pour véritablement contrebalancer la mainmise des baby-boomers.

Encore du chemin à faire

Bien que les «Y» soient plus informés que leurs prédécesseurs concernant l’investissement responsable, une bonne partie de ceux-ci restent réticents à transiger sur les marchés boursiers traditionnels.

Un récent rapport de la BMO indique que 21% des jeunes Canadiens ressentent un «inconfort» quand vient le temps d’investir, ce qui est deux fois plus élevé que les générations précédentes.

Rappelons qu'ils constituent présentement la tranche démographique dominante en termes de main-d’œuvre en Amérique du Nord.

Selon une étude de l’AIR, ils seront «de plus en plus importants pour les entreprises dans le futur, car ils devraient hériter 30 mille milliards de dollars au cours des prochaines décennies.»