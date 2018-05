Les membres de la Chambre de commerce donnent leur appui au projet de réseau structurant

Les membres de la Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) sont majoritairement favorables, à 61%, au réseau de transport structurant de la Ville de Québec.

C’est ce que révèle un sondage Léger – réalisé en ligne auprès de 474 membres - rendu public mardi matin par la CCIQ. Quelque 61% des sondés appuient donc ce projet présenté le 16 mars dernier par l’administration Labeaume. En revanche, 27% des personnes interrogées se disent défavorables, 7% sont indifférentes et 5% n’ont pas répondu.

En recalculant les résultats parmi les 88% de personnes qui se sont prononcées, l’appui au réseau structurant monte à 70%, lit-on dans le rapport de Léger.

«L’appui est clair au projet de réseau structurant de transport en commun de la ville de Québec. Les gens d’affaires interrogés perçoivent définitivement la valeur ajoutée d’un tel projet pour l’avenir de la région de Québec», a soutenu Caroline Roy, vice-présidente et associée du bureau de Québec de Léger, par voie de communiqué de presse.

Autres données

Parmi les autres données du sondage, on peut lire que 73% des membres de la CCIQ prévoient que le futur réseau «contribuera à favoriser le développement de la région». Aussi, 80% des gens d’affaires jugent que «la fluidité des déplacements sur les réseaux routiers de la région constitue un enjeu important pour le personnel de leur entreprise».

Selon Julie Bédard, présidente et chef de la direction de la CCIQ, «ce sondage confirme que la mobilité représente un enjeu de taille pour les entreprises de la région et leurs employés. Le réseau structurant rallie une majorité de nos membres, qui considèrent ce projet porteur pour le développement économique et l’amélioration de la mobilité sur le territoire».

Les données de ce sondage devaient initialement être dévoilées mardi en point de presse. Un «conflit d’horaire» a cependant conduit à l’annulation de l’évènement.