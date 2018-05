Les Rays l’emportent grâce à la longue balle

Deux circuits en neuvième manche ont permis aux Rays de Tampa Bay de briser l’égalité et de l’emporter 3-2 face aux Tigers, lundi, soir, à Detroit.

C’est C.J. Cron qui a permis aux visiteurs de s’inscrire au tableau indicateur en claquant son septième circuit de la saison. Denard Span l’a précédé au marbre.

Peu après, Brad Miller a inscrit le point victorieux en propulsant la balle de l’autre côté de la clôture.

Victor Martinez a produit deux points pour les Tigers en fin de neuvième à l’aide d’un simple.

Jake Faria (2-1) a obtenu la victoire. En huit manches de travail, le lanceur des Rays n’a alloué que trois coups sûrs et un but sur balles, en plus de retirer six frappeurs au bâton.

Shane Greene (1-2) a encaissé le revers pour l’équipe locale. Il a alloué trois points en un tiers de manche. Le partant des Tigers, Jordan Zimmermann, n’a alloué que deux coups sûrs et un but sur balles en sept manches de travail au monticule.