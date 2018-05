Les révélations d’Israël

À l’issue d’une histoire d’espion­nage qui ferait, on le devine, un excellent scénario de film, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a révélé au monde la prise spectaculaire de ses services secrets. Hier en conférence de presse, il a étalé 183 CD et des dizaines de filières qui auraient été tirées des archives nucléaires secrètes du gouvernement iranien.

Vraie ou fausse, cette nouvelle arrive à un moment bien délicat. Elle vise à montrer que le gouvernement iranien n’est pas fiable et qu’il cherche toujours à fabriquer des bombes nucléaires.

Que contiennent les documents volés par les services secrets israéliens ?

Selon Netanyahou, ces documents indiqueraient que les Iraniens avaient un programme pour construire des bombes atomiques. Les représentants iraniens l’ont toujours nié. Mais personne ne les a jamais crus. C’est d’ailleurs pour cette raison que des accords nucléaires ont été signés avec l’Iran. Donc, rien de neuf comme tel. En revanche, une seconde affirmation du premier ministre est plus grave. Selon lui, les autorités iraniennes stockeraient du matériel pour recommencer à développer de l’armement nucléaire au besoin. Cette affirmation est plus grave parce qu’elle implique que les autorités iraniennes auraient caché du matériel aux inspecteurs chargés de faire respecter l’accord nucléaire. Si cela est vrai, alors les Iraniens pourraient avoir brisé l’accord. Donald Trump et les autres chefs d’État signataires auraient une bonne raison pour quitter l’accord.

Peut-on être certain que les documents sont authentiques ?

Pas pour le moment. Ils seront bientôt transmis aux experts de l’Agence internationale de l’énergie atomique. Ils deviendront donc accessibles à d’autres gouvernements. Si ces documents sont faux, les experts internationaux le révéleront. Le problème est qu’ils disposent de très peu de temps pour les examiner. De son côté, le président américain doit prendre une décision sur l’accord avec l’Iran d’ici le 12 mai. Selon toute vraisemblance, il va en sortir.

Que feront les autres pays signataires si les États-Unis quittent le traité avec l’Iran ?

Les choix sont simples. Premier choix : les autres pays pourraient continuer à commercer avec l’Iran. Il s’agirait d’un sérieux désaveu du leadership international des États-Unis. Second choix, ils pourraient s’engager dans la voie proposée par la France et tenter de bonifier le traité. Troisième choix, certains pays pourraient suivre les États-Unis et sortir eux aussi du traité. En ce dernier cas, deux options se présentent : le maintien des sanctions contre l’Iran ou des frappes préventives. Mais de telles frappes risquent d’embraser encore plus toute la région.

Pourquoi est-il si important que l’Iran ne possède pas d’armement nucléaire ?

Israël redoute d’être prisonnier d’une course à l’armement nucléaire contre l’Iran. Cette course lui coûterait très cher et serait dangereuse. Par ailleurs, d’autres États à travers le monde seraient incités à développer de l’armement atomique. Les risques de guerre nucléaire dans des conflits régionaux s’en trouveraient multipliés.