Malheureusement encore beaucoup d’eau à venir

Le système dépressionnaire sur la Nouvelle-Angleterre, responsable des 25 à 60 mm de pluie tombée ces derniers jours sur le sud du Québec, a beau s’éloigner vers l’est, les conditions restent propices aux précipitations cette semaine.

Des dépressions successives glisseront sur la province et pourraient apporter de 20 à 40 mm jusqu’à samedi, voire 50 mm pour certains secteurs.

Ces systèmes de basse pression devaient passer au nord de la vallée du Saint-Laurent. C’est donc dans les régions de l’Abitibi, du Saguenay—Lac-Saint-Jean et de Charlevoix, que les quantités de pluie à venir risquent d’être les plus grandes.

Pour les secteurs parmi les plus durement touchés à l’heure actuelle par les inondations, les quantités devraient osciller entre 10 et 30 mm jusqu’à samedi.

Alimentées par toute cette pluie et la fonte des neiges qui s’accélère en régions montagneuses, plusieurs rivières atteindront leur seuil d’inondation cette semaine. La situation risque donc se corser.

De l’air chaud

Les dépressions ont quand même du bon : elles amènent de l’air chaud. Les vents du sud qui vont se bâtir sur le Québec feront grimper le mercure au-dessus des normales. À Montréal et Québec, où la température moyenne maximale atteint respectivement 17 degrés Celsius et 14 °C à ce temps-ci de l’année, on peut s’attendre à une bouffée de chaleur mercredi et jeudi. Il fera autour de 21 °C à Montréal et 17 °C à Québec.

... ne te découvre pas d’un fil

Après un mois d’avril très frisquet qui a retardé la floraison d’au moins deux semaines, cette chaleur ne passera pas inaperçue. Hélas, elle sera de courte durée : jusqu’à la mi-mai, la plupart des modèles de prévisions à long terme suggèrent des températures sous les normales pour le sud du Québec.

Par contre, la deuxième moitié du mois de mai pourrait nous surprendre positivement côté température.

Les températures moyennes en avril sont de 6,7 °C à Montréal et 3,3 °C à Québec. Cette année, il a fait 3,7 °C à Montréal et 0,6 °C à Québec. C’est le mois d’avril le plus froid depuis 1978.