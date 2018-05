Millie Bobby Brown confirme dans cette vidéo qu’elle sait chanter

Millie Bobby Brown a prouvé au monde entier qu’elle est une chanteuse de karaoké trop forte pour la ligue, après s’être époumonée sur du Beyoncé avec sa sœur ce week-end.

L’actrice de 14 ans qui offre toujours de l’excellent contenu Instagram à ses 16 millions d'abonnés s’est surpassée samedi dernier, en publiant une vidéo digne du segment « Carpool Karaoke » du Late Late Show de James Corden.

Une publication partagée par Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) le 28 Avril 2018 à 6 :25 PDT

La vidéo commence en force lorsque les deux sœurs entonnent Countdown dans leur voiture avec de l’attitude dans le tapis.

La session de chant s’interrompt abruptement quand Millie lance : « On vient juste de croiser quelqu’un qui a le visage bleu ». Quoi ?

Le duo continue de pousser la note avec certains des plus grands hits de Beyonce, dont Best Thing I Never Had, et Deja Vu, où Millie se prend pour Jay-Z avec succès. Elles ont enchainé avec Sorry, Formation, et Don’t Hurt Yourself et ce, avec une telle intensité qu’il vous faudra baisser le son de vos écouteurs pour éviter la perforation de vos tympans.

Il semblerait que ce ne soit pas la première fois que les sœurs se prêtent à ce jeu puisqu’une vidéo du genre a été publiée en février dernier avec la description « Ce moment quotidien, tsé ».

da daily ting ya know Une publication partagée par Millie Bobby Brown (@milliebobbybrown) le 5 Févr. 2018 à 2 :48 PST

Cette version maison du « Carpool Karaoke » constitue-t-elle une requête plus ou moins subtile pour recevoir une invitation de l’animateur James Corden? Un dossier à suivre.

Oh, et à ceux qui savaient déjà que la star de Stranger Things chantait bien, on imagine que vous aviez déjà vu passer ce succès souvenir.

*Pour faire le plein d'inspiration mode et beauté vraiment pas #basic, suivez billie jean sur Instagram et Facebook!