Petit amphithéâtre grand de cœur

WINNIPEG | Vous rappelez-vous ce que le propriétaire des Bruins, Jeremy Jacobs, avait dit au sujet de Québec, alors qu’il portait le chapeau de président du comité d’expansion de la Ligue nationale qui a mené au choix de Las Vegas ? « Québec est un marché extraordinairement petit », avait-il affirmé. Le message était dur à l’endroit de la Vieille Capitale.

Cette déclaration m’est revenue à l’esprit quand j’ai mis les pieds hier au Bell MTS Place, domicile des Jets de Winnipeg.

« Cet amphithéâtre est extraordinairement petit », me suis-je dit. On y compte 15 321 sièges, soit le moins grand nombre parmi les 31 édifices de la LNH.

Le Barclays Centre, où les Islanders ne joueront que périodiquement à partir de la saison prochaine, peut accueillir 15 795 spectateurs pour le hockey. Le Nassau Memorial Coliseum, qui leur rouvrira les portes l’an prochain, ne logera plus que 13 900 personnes.

À l’exception du Prudential Centre, qui contient 16 514 sièges pour les matchs des Devils, tous les autres amphithéâtres de la Ligue nationale comptent 17 000 places et plus.

Le Centre Vidéotron, à Québec, compte près de 3 000 sièges de plus que le Bell MTS Place de Winnipeg, avec une capacité de 18 259 spectateurs.

12 victoires consécutives

Les comparaisons s’arrêtent cependant ici entre les deux villes.

Pendant que les amateurs de hockey de la Vieille Capitale attendent la renaissance de leurs Nordiques bien-aimés, Winnipeg vit au rythme de ses Jets chéris.

Ils seront probablement plus nombreux à regarder le match sur écran géant sur l’Avenue Portage que dans les gradins, ce soir, alors que les Jets recevront les Predators de Nashville dans le troisième affrontement de la finale de la division Centrale.

Les Jets sont rentrés de la capitale de la musique aux petites heures, hier matin, après avoir échappé la deuxième rencontre en deuxième période de prolongation. Avec une égalité de 1-1 dans la série, ils reviennent à la maison avec une confiance bien légitime. Ils ont remporté leurs 12 derniers matchs sur leur patinoire, incluant trois contre le Wild du Minnesota en première ronde des séries.

Leur dernière défaite à domicile remonte au 27 février et vous savez contre qui ? Contre ces mêmes Predators, qui l’avaient emporté 6 à 5. Un mois plus tard, plus précisément le 25 mars, les Jets avaient pris leur revanche avec une victoire de 5 à 4 en tirs de barrage.

Du hockey spectaculaire

C’est souvent comme ça entre ces deux équipes. Elles ne niaisent pas avec la rondelle. C’est attaque, contre-attaque, et que les meilleurs gagnent. La présente série pourrait être la plus palpitante que l’on verra cette année.

Ce soir, une marée humaine toute vêtue de blanc enveloppera les gradins. C’est une tradition qui remonte aux premiers Jets, ceux que Winnipeg avait perdus au profit de Phoenix en 1996. C’était un an après le déménagement des Nordiques pour le Colorado.

Les moins jeunes se souviendront que les spectateurs portaient aussi des chandails blancs au Colisée de Québec, en 1987, lors d’une série entre les Nordiques et les Whalers de Hartford, une autre organisation rescapée de l’Association mondiale qui a mis les voiles pour la Caroline.

Ça se passait en 1987. Alain Crête, qui était la voix des Nordiques à la radio, avait crié tellement fort lorsque Peter Stastny avait marqué le but victorieux de la série qu’on l’entend encore !

Apport d’énergie

Une foule survoltée, c’est comme la foi. Ça déplace les montagnes. L’entraîneur des Jets, Paul Maurice, y croit.

« L’énergie est un facteur critique dans les séries, a-t-il dit hier.

« Même si les joueurs ont du temps pour se reposer entre les matchs, leurs corps ne sont plus aussi forts. Les coups deviennent de plus en plus lourds à supporter. C’est là que l’énergie transmise par les partisans devient importante. »

À cet égard, Maurice estime que les fans des Jets apportent encore plus d’ondes positives à leurs favoris que ceux des Predators avec leurs joueurs.

« Ici, les gens sont vraiment branchés sur le match, a-t-il continué.

« Il n’y a pas d’orchestres qui jouent de la musique sur place, ni de concours de talent sur les écrans de télé. On pratique un jeu combatif et on sent cette énergie que nous transmettent nos supporteurs. »

À crever les tympans

Mathieu Perreault, qui n’a pas joué depuis le premier match de la série contre le Wild en raison d’une blessure au haut du corps, abonde.

« C’est difficile d’expliquer le sentiment qui nous habite, de raconter l’attaquant, d’origine drummondvilloise, qui pourrait effectuer un retour au jeu ce soir.

« Les amateurs nous transmettent de l’énergie. Tu le sens dans ta poitrine. C’est génial ! »

Perreault a accompagné son équipe lors des deux premiers matchs de la série à Nashville.

« L’ambiance est quelque chose aussi là-bas, reconnaît-il d’emblée.

« Ce sont de bons fans, mais tu vas voir qu’ici, c’est une coche de plus », me dit-il.

Tant que ça ?

« Ça fait mal aux oreilles, rétorque-t-il.

« Les partisans ont vraiment leur équipe à cœur ici. Le hockey a une valeur ajoutée dans les villes canadiennes. »

Tout pour être heureux

Perreault a joué aux États-Unis avec les Capitals de Washington, qui l’avaient repêché en sixième ronde en 2006, puis avec les Ducks d’Anaheim. À sa quatrième saison avec les Jets, il en est à la première année d’un contrat de quatre ans.

« J’adore ça ici, affirme-t-il.

« Mes trois enfants sont nés ici (fillette de deux ans et jumeaux de sept mois). L’accès aux services est bon. Il y a une grosse communauté francophone à Saint-Boniface. C’est similaire au Québec. »

Peut-être pas autant que Perreault le dit quand même, mais c’est sympa. Les gens sont gentils.

Au dernier recensement, en 2016, ils étaient au-delà de 705 000 habitants. La population de Québec s’élevait, quant à elle, à 532 000 personnes.

À quand le prochain déménagement d’une équipe ?

Marc Bergevin a rencontré Joël Bouchard

La source est fiable. Marc Bergevin a déjà rencontré Joël Bouchard. La rencontre a eu lieu il y a une dizaine de jours.

Samedi dernier, Bergevin a confirmé son intérêt pour le patron des opérations hockey de l’Armada de Blainville-Boisbriand alors qu’il assistait à la loterie des trois premiers choix du prochain repêchage de la Ligue nationale à Toronto.

Où Bouchard pourrait-il cadrer dans l’organigramme du Canadien ?

Les options sont nombreuses puisqu’il a touché à tout, au niveau junior, dans ses fonctions de gestionnaire. Il pourrait tout aussi bien devenir un adjoint de Bergevin en matière de recrutement et de développement.

Dominique Ducharme, qui s’est joint à l’organisation du Tricolore vendredi dernier, et lui connaissent pratiquement tout ce qu’il y a de joueurs d’âge junior au Québec, au Canada et dans les autres pays de hockey sur la planète.

Les deux ont occupé, comme on le sait, des postes importants au sein de Hockey Canada ces dernières années. Ils ont mené l’équipe canadienne junior à la médaille d’or cette année et à la médaille d’argent l’an dernier.

Pour ce qui est du coaching, le poste d’entraîneur des défenseurs du Canadien ou celui d’entraîneur en chef du Rocket de Laval seraient d’autres postes que Bouchard pourrait pourvoir.

Un gardien tenace

Évidemment, il ne se passera rien tant que Bouchard aura à s’occuper de son équipe junior. L’Armada affrontera ce soir les Islanders de Charlottetown dans un match qui déterminera l’issue de cette série de demi-finale de la Ligue junior majeur du Québec. La rencontre aura lieu au Centre d’excellence Sports Rousseau.

Les Islanders sont tenaces bien qu’ils aient terminé neuvièmes au classement général. Leur gardien Matthew Welsh fait des prodiges.

Il ne possède pas le gabarit d’aujourd’hui. Il fait cinq pieds 11 pouces et 175 livres. Mais il est toujours bien posté devant le filet et affiche un calme olympien.

Les joueurs de l’Armada devront trouver un moyen d’en venir à bout.