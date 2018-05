Quand la solitude te pèse

Chaque matin en lisant votre courrier, je me dis que vous êtes la personne susceptible de me renseigner sur la façon de me bâtir un cercle d’amis. Je me décide donc à vous écrire à ce propos. J’ai 84 ans et je me demande s’il existe quelque part à Montréal, un club de gens de 80 ans et plus. Rassurez-vous, dans mon groupe d’amis nous aimons beaucoup les plus jeunes, mais de se retrouver entre nous, nous rend plus à l’aise, car nous ne pouvons pas toujours suivre les plus jeunes. Entre nous, les gens en marchettes et les sourds ne nous dérangent pas non plus, car c’est quasi la majorité. Comme nous ne sommes pas tous en résidence, la solitude nous pèse. La possibilité de juste faire un brin de causette serait si agréable.

Liliane, Montréal

Mon premier réflexe est de vous diriger vers la FADOQ (1 800 828-3344) qui compte des membres de votre âge. Mais sans pouvoir en faire la nomenclature ici tellement il y en a, je vous souligne que dans la majorité des paroisses de Montréal, il existe des regroupements d’aînés.