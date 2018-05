Quelques faits fascinants à propos de GTA

Le 30 avril 2018, l’excellent jeu Grand Theft Auto IV célébrait 10 ans sur le marché. La franchise, elle, a déjà plus de 20 ans. Cette série de Rockstar est l’une des plus importantes de l’industrie, et regorge de faits inusités.

Par exemple, avez-vous déjà remarqué la présence de Phil Collins dans Vice City Stories? Hé oui, c’est bien lui!

Capture d'écran

Voici plusieurs autres faits fascinants à propos de la franchise Grand Theft Auto!