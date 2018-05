Recherché pour des crimes violents, Éric Nolet pourrait se trouver à Trois-Rivières

Éric Nolet, cet homme de 43 ans recherché par la police de Sherbrooke à la suite d’une affaire de violence conjugale, est toujours en fuite et pourrait se trouver à Trois-Rivières.

Samedi, vers 17 h 30, le suspect aurait battu son ex-conjointe, lui aurait arraché des cheveux et l’aurait menacée avec un couteau, à Deauville, en banlieue de Sherbrooke.

L’ex-conjointe avait réussi à lui échapper et avait pu trouver refuge dans un commerce à proximité.

«Sur une distance d’environ 300 pieds, l’homme court après la dame et tente de la rattraper. Une fois qu’elle est arrivée au commerce, l’individu rebrousse chemin», a expliqué mardi Martin Carrier, de la police de Sherbrooke, en entrevue au 9 heures, à LCN.

Nolet s'était par la suite enfui avec le véhicule de sa victime.

Les policiers avaient retrouvé le véhicule plus tard samedi soir et avaient tenté d’interpeller le suspect. Celui-ci avait pris la fuite et les patrouilleurs, soucieux de la sécurité du public, avaient décidé de ne pas se lancer à sa poursuite.

«J’ai eu des informations il y a quelques minutes à peine, qu’il pourrait se trouver à Trois-Rivières», a fait savoir Martin Carrier.

«Lorsque vous faites affaire à cet homme-là, c’est un individu très violent, contactez le 911», a ajouté le porte-parole.