Vasek Pospisil résiste à Brayden Schnur

Le Canadien Vasek Pospisil a vaincu son compatriote Brayden Schnur en trois manches de 4-6, 6-1 et 6-3, mardi, dans un match de premier tour au tournoi Challenger de Séoul.

Favori de la compétition et 83e joueur mondial, le vainqueur a mis environ deux heures pour disposer du détenteur de la 205e place de l’ATP. Pospisil a dominé 6-3 au chapitre des as et 97-76 pour le total de points remportés. Il a réalisé six bris en 13 occasions, tandis que Schnur a pris le service adverse à trois reprises. Celui-ci a commis six doubles fautes.

À l’étape suivante, Pospisil en découdra avec l’Australien Jason Kubler, 180e au monde.

Par ailleurs, dans un autre duel de premier tour, le Britanno-Colombien Filip Peliwo a lancé la serviette au moment où il tirait de l’arrière 5-7, 6-3 et 3-1 contre le Sud-Coréen Ji Hoon Son, un joueur issu des qualifications.

La 179e raquette du circuit professionnel a abandonné au bout de 1 h 53 min après avoir offert 15 balles de bris à un rival occupant la modeste 1194e place. Son a réussi cinq bris et a mis la main sur 104 des 191 points joués.

Une victoire en équipe avant un duel

Du côté féminin, la Canadienne Carol Zhao et la Française Amandine Hesse ont écrasé les Chinoises Jia Ren et Wushuang Zheng en deux sets identiques de 6-1 lors d’un match de premier tour en double au tournoi d’Anning, en Chine.

Les gagnantes ont eu besoin de 53 minutes seulement pour triompher.

Zhao et Hesse croiseront le fer dans un duel de deuxième tour en simple avant de jouer en équipe contre l’Américaine Jacqueline Cako et l’Ouzbèke Sabina Sharipova.