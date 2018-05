[VIDÉO] Agnès Maltais dénonce, constate son erreur, puis félicite le gouvernement

Constatant s’être empêtrée dans une erreur de calcul, la députée de Taschereau, Agnès Maltais, a remédié à la situation de la meilleure façon qui soit...

Lundi, lors de l’étude des crédits budgétaires en Culture, elle croyait à tort qu’il devrait y avoir un «petit rattrapage» au niveau des disparités budgétaires entre le ministère des Communications et celui de la culture en ce qui a trait à la promotion de la valorisation de la langue française.

«Il y a des campagnes de publicité, or le communautaire, les placements, dans le cas de la campagne de promotion de valorisation de la langue française, on est à 0,05 % qui va aux médias communautaires, mais ce ne sont pas les radios, ce sont les médias communautaires. Quant aux radios, 40e anniversaire de la Charte de la langue française, elles ont 1,3% des budgets du ministère. Est-ce que c’est une erreur ou s’il n’y a pas besoin, je le dis bien amicalement, besoin d’un petit rattrapage au niveau de la partie langue française, de bien entendre ce que lui dit la partie communication? Est-ce qu’il n’y a pas un petit signal là qu’il y a entre les deux ministères un petit problème?» a-t-elle d’abord demandé à la ministre Marie Montpetit.

Puis en regardant son document, la députée péquiste s’est aperçue de sa bévue!

«Moi, j’ai calculé là... 40e anniversaire de la langue française, sur un budget de 10 720 $... PARDON! C’est 10%! Je félicite! PARDON! Hé bien, je vais féliciter non seulement les 11 ministères, mais la gang de la langue française. Bravo! Bravo parce que j’étais très étonnée! Je me disais ça ne se peux pas qu’ils ne se parlent pas! C’est pour ça que je le disais amicalement, ça ne se peut pas qu’ils ne se parlent pas! BRAVO... et j’espère que ça va devenir monnaie courante! Bravo! J’ai failli... J’ai failli faire quelque chose!» s’est-elle exclamée!

Elle pensait que «c’tait ça que c’tait, mais c’est pas ça que c’tait»!