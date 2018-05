[VIDÉO] Voici à quoi a rêvé Gaétan Barrette la nuit dernière

On se demande si le ministre de la Santé Gaétan Barrette a bien dormi et s’il a fait de beaux rêves la nuit dernière...

C’est que lundi, lors de l’étude des crédits budgétaires en santé, il a prédit ce qui occuperait son esprit la prochaine fois qu’il sommeillera...

Piqué par son opposant, le député caquiste François Paradis, qui le questionnait sur des engagements formulés alors qu’il était à la CAQ, Gaétan Barrette lui a servi une réponse incisive...

«Le député me pose des questions sur le temps que j’étais à la CAQ. Franchement! Alors si le collègue veut me poser des questions sur les crédits, qu’il me pose des questions sur les crédits. Et là, il me parle d’il y a six ans! six ans! On parle de 2012! Ça fait loin pour une étude de crédits de 2018. Ça, c’est la première chose. La deuxième chose, vous comprenez monsieur le président que c’est une magnifique esquive pour ne pas parler du programme de la CAQ. Je vais me coucher ce soir, monsieur le président, et je vais rêver que quelqu’un épingle, pour employer son terme, notre collègue pour qu’il soit forcé de nous révéler son programme en santé. Il va faire quoi exactement?», a-t-il rétorqué avant d’ajouter «Je n’ai rien entendu encore, depuis plus de quatre ans, de la bouche de la CAQ, soit de son chef, soit de son critique. Voilà!»

M. Barrette, si vous avez bel et bien rêvé au programme de la CAQ en santé, prière de nous en faire part! Nous rêvons de le connaître nous aussi!