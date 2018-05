PLANTE, Jean-Louis



Après une longue maladie, au Centre Hospitalier St-Augustin à Courville, le 23 avril 2018, est décédé monsieur Jean-Louis Plante, époux de madame Ginette St-Laurent. Il a été confié à la Coopérative funéraire des deux Rives. Monsieur Plante était le fils de feu Louis Plante et feu dame Lucia Langlois.Il laisse dans le deuil outre son épouse Ginette, ses enfants et ses gendres: Ghyslaine (Jules Bédard), Diane (Raymond Breton); ses beaux-fils Mario Tremblay (Caroline Giroux) et Sébastien Tremblay; ses petits-enfants, arrière- petits-enfants et arrière-arrière-petits- enfants. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Roland (feu Simone Doyon), Rosario (Gisèle Rousseau), Georgette et Thérèse. Il laisse aussi dans le deuil, ses frères, beaux-frères et belles-sœurs: Albert (Élizabeth Vautier), Georges (Nicole Parent), Claude St-Laurent (Louise Rioux), ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et amie(e)s. Les membres de la famille recevront les condoléances, en présence du corps, au, de 12h15 à 15h.Les cendres seront déposées au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière St-Charles, à une date ultérieure. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel du CHSLD St-Augustin, rez-de-chaussée, module Est, pour leur dévouement incroyable, ainsi que pour les bons soins qui lui ont été prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc, Tél.: 418 527-4294, Courriel: info@societealzheimerdequebec.com Site web: www. societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.