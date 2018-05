DUMAS, Marc



Entouré de l'amour des siens, à l'hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 24 avril 2018, est décédé à l'âge de 55 ans monsieur Marc Dumas, époux de madame Gabrielle Boutin. Il demeurait à Québec.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles: Audrée-Anne (Alexandre Faucher) et Rosalie, son père Yves Dumas, sa mère Marie-Jeanne Godbout, son frère François (Estelle Belley), sa sœur Lucie (Simon Chouinard), ainsi que ses nombreux beaux-frères, belles-sœurs, oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, le vendredi 4 mai 2018, de 18 h à 21 h et le samedi 5 mai 2018, de 10 h à 13 h 30 à auLa famille tient à témoigner toute leur reconnaissance aux médecins et au personnel soignant qui ont accompagné Marc tout au long de sa maladie. Un merci tout spécial est dédié à Dre Marjolaine Tremblay de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer ou à la Fondation du CHU de Québec (centre de recherche) afin de soutenir la recherche contre le cancer. Des formulaires seront disponibles sur place pour faire vos dons. 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec, Téléphone : 418 683-8666, Site web : www.cancer.ca Fondation du CHU de Québec 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone : 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq @chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca.