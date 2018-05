HUOT, Paul



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 24 avril 2018, à l'âge de 93 ans, est décédé M. Paul Huot, époux de dame Jeannine Lachance. Il demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 11h30 à 12h50.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Boischatel. Il laisse dans le deuil outre son épouse; ses enfants: Johanne (Richard Legault), Charline (Yves Lefrançois), Normand; ses petits-enfants: Claudie Huot Boulet, Marie Lefrançois Huot (Samuel Riou-Dionne), Aimée Lefrançois-Huot (Jérôme Verreault), Laura Lefrançois Huot (Judy Walsh), Christophe-Samuel Huot (Frédérique Rivard-Parent); ses arrière-petits-enfants: Violette, Charlie, Maeva, Adrien, Clarence; son frère et ses sœurs: Gisèle (feu Gaston Morin, Marc Dufour), Lise (feu Henri Leclerc, feu Harry Tremblay), Réjeanne (feu Louis Vézina), Jean-Yves (feu Lucille Villeneuve, Solange Caron); de la famille Lachance: feu Robert (Céline Lefebvre), Lucille, feu Roger (Mariette Lefrançois), feu Marcel (Anne-Marie Emond), Jean-René (feu Marie-Anne Chicoine), Louise (Rivard Boulet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre son frère et sa sœur, ses beaux-frères et ses belles-sœurs: Marc Huot (Alice St-Laurent), Lucette Huot (Jean-Marie Tremblay), Paul-Henri Lachance (Rolande Desrochers), Lucienne Lachance (Gérard Lavoie), Philippe Lachance (Pierrette Huot), Adrien Lachance (Alice Emond). La famille tient à remercier le personnel de la clinique P.R.E.V.O.I.R. et de l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués. Un merci également à la pharmacie Brunet de Boischatel et au CLSC Orléans (soutien à domicile, soins palliatifs) pour leur support et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne du rein, 1675 chemin Ste-Foy, Québec (Qc), G1S 2P7. Par téléphone au (418) 683-1449 / site internet kidney.ca