MARQUIS, Rita Demers



Au C.H. Pierre Le Gardeur, le 24 avril 2018 entourée de l'amour de sa famille, nous a quittés à l'âge de 86 ans, madame Rita Demers, épouse de feu monsieur Lucien Marquis, demeurant à Repentigny, autrefois de La-Trinité-Des-Monts, fille de feu monsieur Albert Demers et de feu madame Alphonsine Langlois. La famille recevra les condoléancesà compter de 9h auElle laisse dans le deuil ses enfants: Gaétan (Suzanne Castonguay), Solange (Michel Pineau), Louise (Nelson Thibeault), Maryline (Richard DeBellefeuille), Jean-Paul (Nathalie Thibault), Linda (Luc Sincennes); ses 15 petits-enfants, 20 arrière-petits-enfants, ses frères: Claude (Antoinette) et Yvon (Jacqueline), sa soeur Gisèle (Gérard), ainsi que ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces parents et amis. Elle était le mère de feu Gaston (sa conjointe Diane Tremblay, son épouse Liane Castonguay).Un merci sincère à tous ceux qui nous apporteront réconfort par leur présence ou leur message de sympathie.