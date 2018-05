RICHARD, Jacqueline Delage



Au CHSLD Champlain des Montagnes, le 28 avril 2018, à l'âge de 89 ans et 3 mois, est décédée madame Jacqueline Delage, épouse de feu monsieur Gilles Richard, fille de feu madame Albertine St-Amant et de feu monsieur Jean-Charles Delage. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Jacques, Johanne, Barbara (Christian Thomassin), Michel (Liette Jacques), Suzanne (Jocelyn Lapointe), Louise, Martine, Denis (Marie-Claude Paré), Bruno (Lisa Quinn); ses petits-enfants: Steve, Stephanie, Camille, Lydia-Anne, David, Michaël, Gabriel, Audrey, Jessica, Vincent, Véronique, Cindy, Nadine, Alain, Sandra, Michel, Mélissa, Éloïse, Zachary, Arianne, Élisabeth et Frédérique; ses nombreux arrière-petits-enfants; ses sœurs: Liliane (René Rood), Rollande (Pierre Cloutier) et son frère Adrien (Suzanne Demers); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Richard: Edwin (Lise Lamontagne), Lélia (feu Johnny Dipaolo), Lucette (feu Raymond Bernier), Viviane (Stewart Richardson), Réjeanne (feu Jean Fiorilli); ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis. Elle est allée rejoindre outre son époux et son fils, sa sœur Raymonde (Éddy Blouin); ses frères: Conrad (Nicole Marcoux), Robert (Monique Levesque), sa belle-sœur Sr Huguette Richard et son beau-frère Guy Richard. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule jeudi 3 mai 2018, de 18h30 à 21h30,, de 9h à 10h30,L'inhumation se fera au cimetière St-Charles-Borromée à une date ultérieure. Sa famille profite de l'occasion pour remercier le personnel du Centre d'Hébergement Champlain des Montagnes, pour les bons soins prodigués. Merci de vos bons soins, de votre attention, de votre générosité et de votre dévouement prodigué à son égard. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don Les Petits Frères des Pauvres, 4624, rue Garnier, Montréal, Québec Téléphone : 1-866-627-8653, Courriel : info@petitsfreres.ca Site web : www.petitsfreres.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.