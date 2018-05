D'AMOURS, André



Nous avons la tristesse de vous informer du décès de M. André D'Amours (M. HITACHI), au centre hospitalier régional du Grand-Portage, le 13 janvier 2018, à l'âge de 87 ans et 8 mois, époux de feu dame Suzanne Marquis, fils de feu M. Mazenod D'Amours et de feu dame Marie Rioux. Il demeurait sur la rue St-Louis à Rivière-du-Loup. Il fût le fondateur de Rivière-du-Loup Télévision HITACHI (Dumoulin-Centre Hi-Fi). Il laisse dans le deuil, un fils extraordinaire qu'il venait tout juste de retrouver Renaud Côté (Claire Paradis); ses petits-enfants: Geneviève (John Blyth) et Eric (Valérie Béchard); ses anges gardiens: Lynda D'Amours et Rémi Chénard; ses neveux et nièces des familles Bazinet, Samson et D'Amours; sa filleule Lise Bazinet; les membres de sa belle-famille Marquis, son fidèle bras droit chez Rivière-du-Loup T.V. Gratien Fournier (Monique Fraser); de nombreux parents et ami(e)s. Il était le frère de: feu Lucien (feu Lucie St-Jean), feu Marguerite (feu Alfred Samson), feu Rosaire (feu Yolande Topping), feu Eliane (feu Maurice Bazinet) et feu Raymond (Fernande Bérubé). Vous pourrez lui faire une dernière visite aule vendredi 4 mai de 19h à 22h et le samedi 5 mai à compter de 9h.Homme effacé et passionné, il s'est impliqué: en politique (Crédit Social, Parti Libéral du Québec et le Parti Conservateur), en généalogie à la société d'Histoire de Rivière-du-Loup et à l'association des familles D'Amours ainsi que dans les associations de marchands de la rue Lafontaine. Homme au grand cœur, sa vie a été marquée par sa grande générosité: envers les gens de son entourage, envers les plus démunis, par des dons à différents organismes et son désir d'aider son prochain par ses conseils. La famille tient à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à son mieux-être; le personnel du C.H.R.G.P., le personnel de la résidence Reine Anthier, ses nombreux visiteurs et son chauffeur Claude Chénard. Vous pouvez manifester votre sympathie par un don à un organisme qui vous tient à cœur.