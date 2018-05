GAGNÉ, Jean-Noël



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 avril 2018, à l'âge de 89 ans, est décédé monsieur Jean-Noël Gagné, époux de madame Suzanne Morin, père de feu Jean, fils de feu Harry Gagné et de feu Marie-Rose Fontaine. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Martin, sa petite-fille Marie-Ève (Benoît), son arrière-petite-fille bien-aimée Ariane, son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Morin: Richard, Monique et Dorothée, plusieurs neveux et nièces des familles Gagné et Morin ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Des remerciements très sincères à sa nièce Nicole pour son grand dévouement. Nous désirons remercier également sa nièce Marie-Josée et le personnel médical de l'Hôtel-Dieu de Lévis. S.v.p. compenser l'envoi de fleurs par des offrandes de messes. La famille vous accueillera auà compter de 11h.