BROCHU, Louise Lemieux



À l'unité des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 avril 2018, à l'âge 87 ans, est décédée madame Louise Lemieux, épouse de feu monsieur Guy Brochu, fille de feu Charles Lemieux et de feu Laura Bourget. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Claire (feu Claude G. Bélanger) et Denis (Chantal Couture); ses petits-enfants : Pierre-Michel et Joanie Brochu. Elle était la soeur de feu Roland (feu Marcelle Lepage), feu Jean-Paul (feu Marguerite Prince), feu Marcel, feu Germaine (feu Moreno Bélanger), feu Armand (feu Fernande Paradis) et de feu Monique (feu Roger Guay). Elle laisse également dans le deuil les membres de la famille Brochu: feu Colette (feu Roger Samson), feu Jacques (Thérèse Boulay), Roger (feu Henriette Simard), André (Yvette Dostie), Laurent, Claude (Céline Bégin), feu Louise (Simon Dorval) et Richard; ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Nous remercions tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis (http://www.fhdl.ca/). La famille vous accueillera à la résidencele vendredi 4 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h30, le samedi 5 mai à compter de 10h.