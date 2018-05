BOUDREAULT, Jacqueline



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, Québec, le 23 avril 2018, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Jacqueline Boudreault, fille de feu dame Eva Sévigny et de feu monsieur Henri Boudreault. Née à St-Jean-Baptiste-Vianney, le 20 décembre 1929, elle demeurait à Québec, arr. Charlesbourg. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 9 h.Les cendres seront déposées au Cimetière Belmont. Madame laisse dans le deuil ses enfants: Yvan (Denise Piché), Denise, Jean-Marc (Lise Laframboise), Laurette (André Gravel), Nicole (Claude Vandal); ses petits-enfants: Éric Sévigny (Sophie Turbide), François Sévigny (Viviane Blanchette-Dimbeko), Nicolas Gravel (Gabrielle Bonin-Giust), Mathieu Gravel, Patrick Morin (Marie-Pier Dussault); ses arrière-petits-enfants: Émile, Arthur, Maïna, Olive, Samuel; sa sœur Rita (feu Julien Lepire); son frère Roger ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille remercie tout le personnel du Manoir et Cours de l'Atrium de Charlesbourg de même que le personnel des soins palliatifs de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour l'attention portée et les excellents soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société de recherche sur le cancer, Site : www.societederecherchesurlecancer.ca, Tél. : 1-866-343-2262. Les funérailles sont sous la direction de