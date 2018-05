Action collective contre Samsung

Une action collective a été autorisée contre Samsung pour dédommager les propriétaires de laveuses défectueuses qui sont susceptibles d’exploser.

« On reproche à Samsung d’avoir mis sur le marché des appareils qui peuvent se briser. On veut annuler les contrats et demander des remboursements », résume Sylvie De Bellefeuille, avocate chez Option consommateurs, qui a déposé le recours.

Ce dernier vise les laveuses à chargement vertical Samsung ou Kenmore fabriquées entre le 1er mars 2011 et le 31 octobre 2016. Quelque 256 000 de ces appareils ont été vendus au Canada.

« Il y a une vibration très élevée qui fait en sorte que le couvercle peut sauter », explique Mme De Bellefeuille.

Sur le lot, 67 incidents où le couvercle s’est détaché ont été signalés à Samsung au Canada. De ces cas, 11 ont entraîné des dommages matériels, mais aucune blessure n’a été déclarée.

Laveuse qui se déplace

D’ailleurs, dans le jugement qui autorise le recours, on rapporte le cas d’une consommatrice qui devenait incapable de contrôler les vibrations occasionnées par la cuve qui tourne au stade d’essorage.

« Mme Gagnon doit alors surveiller de près la laveuse au stade de l’essorage, afin de l’arrêter lorsque les vibrations deviennent trop violentes, parce qu’elle se déplace et se heurte aux murs et aux objets qui l’entourent », lit-on dans la décision.

Option consommateur considère que même si Samsung a mis en place un rappel, il n’est pas suffisant pour régler le problème.

L’organisation qui défend les intérêts des consommateurs réclame, en plus du remboursement des appareils, une somme de 200 $ pour chaque membre du groupe, en plus d’un montant de 5 M$ en dommages punitifs, entre autres.

Comme la demande de recours a été autorisée, elle devrait être entendue dans les prochains mois devant le tribunal. Les consommateurs touchés peuvent s’inscrire pour être informés de la suite des procédures à l’adresse : recourscollectif.info.