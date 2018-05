[AUDIO] Remaniement dans l’équipe de Sylvain Bouchard au FM93

Deux personnes changeront de rôle dans l’émission Bouchard en parle au FM93.

Il s’agit de Jean-Simon Bui et de Pascale Caron-Vézina. Bui sera dorénavant affecté au poste de journaliste terrain et Caron-Vézina prendra la place de ce dernier comme journaliste en studio.

Sylvain Bouchard a d’ailleurs abordé le sujet mercredi matin.

«Pour rester dans le monde du hockey, on a pris un ailier gauche pis on l’a mis à droite et on a pris un ailier droit pis l’a mis à gauche. C’est comme ça que je vois ça. [...] Vous allez entendre Pascale CV avec nous le matin qui va devenir journaliste, mais qui va continuer à travailler sur la route et faire des dossiers. Jean-Simon, qui était avec nous le matin, reste avec nous dans Bouchard en parle, mais qui va être à la place de Pascale, plus sur la route, dans les dossiers, dans les enquêtes sur le terrain», a-t-il indiqué.

Photo courtoisie

Bouchard a poursuivi l'intervention en affirmant qu’il croyait que c’était «bon pour la suite des carrières des deux».

Il a également tenu à préciser que ce changement n’avait pas de lien avec les sondages et que ça «n’avait rien à voir avec une quelconque déception ou autre».