BILODEAU, Christian



À son domicile, le 24 avril 2018, à l'âge de 63 ans, est décédé monsieur Christian Bilodeau, écrivain. Il était le fils de dame Roberte Tremblay et feu monsieur Rodolphe Bilodeau. Né à Arvida, le 3 août 1954, il demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 17 h.Outre sa mère Roberte, monsieur Bilodeau laisse dans le deuil sa fille Anne et sa mère Céline Genest; son frère, ses sœurs, beaux-frères et sa belle-sœur: Maryse (Christian Gagnon), Sandra (Paul Lachance), Dany (Sylvie Pradet), feu Nancy ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Canadienne des Maladies du Rein, Site : www.reinquebec.ca, Téléphone : 1-800-565-4515. Les funérailles sont sous la direction de