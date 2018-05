Ben et son canon!

Je vous ai récemment parlé de l’excentrique cuvée Madelon de Jean-François Ganevat. Pour les amateurs de vins « différents », voici deux autres cuvées élaborées par le vigneron de l’année 2018 selon la Revue des Vins de France

Les vins de Ganevat sont aujourd’hui difficiles à trouver. Ses vignes ne pouvant pallier la demande, Jean-François et sa sœur ont eu la brillante idée de lancer une activité de négoce où ils achètent les raisins à des amis vignerons qui adoptent la même philosophie à la vigne (bio et biodynamie). Les vins profitent évidemment des mêmes soins au chai par le maître vigneron.

La Jaja du Ben 2016, Anne & Jean-François Ganevat, Vin de France

31,75 $ - Code SAQ 12883998 – 12,5 % - 1,2 g/l - *** ½ $$$

C’est sans doute le plus facile d’approche des trois cuvées actuellement disponibles à la SAQ. L’étiquette est horrible, mais le vin est splendide! Plus propre que l’an dernier, il évoque des notes de cerise, de groseille et de fumée. La bouche est très sapide, souple avec une fraîcheur déconcertante. Sans avoir la profondeur et la densité des deux autres cuvées, c’est celui qui se laisse boire le mieux. Ouvrir 45-60 minutes avant de servir autour de 14 °C. Attention : je suis tombé sur une bouteille qui « fizzait » pas mal. Dans une telle situation, passez le vin en carafe une à deux heures et ça devrait se replacer. Autrement, retournez la bouteille à la SAQ.

Y'a Bon the Canon 2016, Anne & Jean-François Ganevat, Vin de France

32,00 $ - Code SAQ 12624152 – 13 % - 2,8 g/l - *** ½ $$$

Composé pour moitié de gamay du Beaujolais, et pour l'autre moitié de cépages autochtones jurassiens: petit et grand béclan, portugais bleu et geuche. Macération semi-carbonique, élevage en cuves tronconiques de 10 mois et aucun ajout de soufre. Un peu de réduction à l’ouverture. Avec l’oxygène, le nez se précise avec un fruit qui rappelle le cassis, la cerise, la violette. À l’évolution, un arrière-plan de résine et de camphre s’invite. Bouche plus massive que sur le Jaja de Ben et qui ressemble à la cuvée Madelon. C’est plus rustique, mais encore là, l’éclat du vin impressionne. Finale aromatique soutenue. À ouvrir aussi une bonne heure avant le service (épauler le vin en retirant l’équivalent d’un bon gros verre) et servir frais, autour de 14 °C.