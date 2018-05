VALLIÈRES, Jacqueline Denis



À l'Hôpital Laval, le 27 avril 2018, à l'âge de 91 ans et 11 mois, est décédée madame Jacqueline Denis, épouse de feu monsieur Joseph Vallières. Elle demeurait à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Madame Denis laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Guy (Mariette Lemelin), feu Robert (Marjolaine Jobin), feu Josette (Michel Papillon Marie-Ange Roussy), feu Gaétan (Céline Labrecque), Lorraine (Mario Cloutier), Pierrette (Richard Couture), Réjean (feu Marthe Verret), Linda, Anne (Claude Giguère), Danielle (Benoît Lirette) et Guylaine (Marc Lacombe); ses nombreux petits-enfants et arrière-petits-enfants; ses frères et sœurs de la famille Denis: feu Géraldine (feu Paul-Émile Vallières), feu Léopold (feu Diane Jobin), feu Irène (feu Lionel Cloutier), Georgette (Jean-Claude Houde), Lorraine (feu Adrien Hamel), feu Paulin (Yvette Dumas, Jacques Morin), feu Micheline (feu Jean-Claude Robitaille), Colette (Jacques Defoy) et Paulette (feu Roger Proteau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Vallières: feu Jean-Baptiste (feu Ovilia Martel), feu Lucienne (feu Charles-Henri Carrier), feu Léger (feu Jacqueline Carrier), feu Paul-Émile (feu Géraldine Denis) et Donat (feu Michèle Lévesque) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Madame Denis sera pas exposée.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances, à l'église, 1 heure avant la cérémonie religieuse sous la direction de laVos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à: La fabrique de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.Les formulaires seront disponibles à l'église.