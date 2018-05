Deux buts rapides d’Ondrej Palat suffisent

Ondrej Palat a marqué deux buts dans les quatre premières minutes de jeu et ce fut suffisant pour que le Lightning de Tampa Bay l’emporte par la marque de 4-1 sur les Bruins, mercredi à Boston.

La formation floridienne a ainsi pris les devants 2-1 dans cette série demi-finale de l’Association de l’Est.

Palat a tout d’abord accepté une passe de Tyler Johnson pour placer le disque derrière Tuukka Rask.

Johnson s’est emparé d’une rondelle que le défenseur des Bruins Matt Grzelcyk avait perdue de vue dans le cercle de mise en jeu.

Palat a remis ça 1 min 32 s plus tard quand il a habilement fait dévier le tir de Victor Hedman.

Patrice Bergeron a redonné espoir aux partisans des Bruins massés au TD Garden alors qu’il restait un peu moins de six minutes au premier vingt. Placé dans l’enclave, il a vu le disque arriver sur son bâton, et il a profité du déséquilibre d’Andrei Vasilevskiy pour réduire l’écart à un but.

Avant de retraiter au vestiaire, Anthony Cirelli a inscrit son premier but des séries éliminatoires après s’y être pris à deux reprises pour déjouer Rask.

Steven Stamkos a inscrit son premier but de la série en complétant le pointage dans un filet désert.

Devant le filet, Vasilevskiy a repoussé un total de 29 rondelles pour mériter la victoire tandis que Rask a cédé trois fois sur 37 lancers.

Un point pour Emma Kate

L’attaquant du Lightning Yanni Gourde n’était pas de l’entraînement matinal de sa formation puisqu’il était auprès de sa conjointe qui donnait naissance à sa fille Emma Kate. Il a fait le voyage vers Boston après avoir profité de quelques moments en famille.

Gourde a récolté une aide sur le troisième but des siens.

Le quatrième match de cette série de deuxième tour sera présenté vendredi à Boston.