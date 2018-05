Développement des entreprises: Régis Labeaume invité aux Nations unies à New York

Le maire de Québec a été invité par l’ONU à participer à un forum sur le développement des entreprises. Il fera une présentation le 12 mai à New York.

Régis Labeaume s’envolera le 10 mai pour la Grosse Pomme. Il s’agira de sa deuxième visite dans la métropole américaine en un peu plus d’un an, puisqu’il avait participé à une mission économique en avril 2017.

Cette fois, il est l’invité de l’Organisation des Nations unies (ONU) dans le cadre d’un événement spécial consacré au développement durable des micro, petites et moyennes entreprises. L’événement est organisé en partenariat avec l’International Council for Small Business.

«Il est proche de cette organisation», dit-il, et c’est lui qui a recommandé que le maire de Québec soit le représentant canadien à la table. L’expérience acquise dans son «ancienne vie» à la Fondation de l’entrepreneurship a aussi contribué à cette reconnaissance, a indiqué Régis Labeaume.

À New York, M. Labeaume sera entouré de maires en provenance de partout sur la planète, de l’Argentine à l’Italie, en passant par la Malaisie et la Nouvelle-Zélande.

Régis Labeaume participera également à plusieurs ateliers sur l’entrepreneurship. Tout au long de la journée, les experts de différents pays et d’universités reconnues se succéderont pour discuter de développement durable. Le maire doit également rencontrer Chantal Line Carpentier, chef du bureau new-yorkais de la United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD).