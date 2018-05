Mes amis savent combien j’aime le petit-déjeuner et le brunch.

Quel moment exceptionnel que de se réveiller en sachant qu’on va passer les plus importantes heures de la semaine, le dimanche matin, avec des gens aimés, autour de la table, à discuter et s’empiffrer de différents plats qu’on ne mange pas le reste de la semaine !

Avec mes amis, nous cherchons toujours le meilleur brunch de Montréal. Finalement, il sort peut-être dans nos cuisines. Le dimanche, il faut se gaver de plats simples et conviviaux, réconfortants et faciles à réaliser. Apportez d’abord sur la table un assortiment de confitures, quelques pots de beurre et une jatte de sirop d’érable. De très grands pots de café et de chocolat chaud servis après le verre d’oranges pressées. Le bonheur, quoi ! On est prêts à y passer des heures.

Dimanche prochain, au menu, des gaufres aux épices et au rhum avec de la crème fraîche battue. Utilisez votre imagination pour y ajouter herbes, poivre ou fruits secs. Puis, ce qu’on appelle chez moi des sandwiches du dimanche : des pancakes entre-fourrées de saumon fumé avec une crème aux olives. Avec un plateau de fromages et de fruits, le repas sera vite fait.

Sandwich du dimanche au saumon fumé

Préparez les pancakes à l’avance et gardez-les dans le four chaud avant de les garnir. Le saumon fumé peut être remplacé par de la dinde fumée.

Portions : 4

Préparation : 20 minutes

Ingrédients

250 ml (1 tasse) de lait

3 c. à s. de beurre fondu

2 gros œufs

1 tasse de farine tout-usage

2 c. à t. de levure chimique (poudre à pâte)

½ c. à t. de muscade moulue

1 c. à s. de sucre

½ c. à t. de sel

3 c. à s. d’huile végétale (pour la cuisson)

110 g (4 oz) de beurre froid, en tranches

250 ml (1 tasse) de crème fraîche

3 c. à s. de tapenade d’olive verte

jus de citron

225 g (8 oz) de saumon fumé

Méthode

Préchauffer le four à 100 oC (200 oF). Dans un grand bol, au fouet, battre le lait, le beurre et les œufs. Incorporer la farine, la levure, la muscade, le sucre et le sel. Ne pas trop mélanger. Dans un grand poêlon (ou sur une plaque électrique), faire chauffer 1 c. à thé d’huile. Déposer de grosses cuillerées de pâte dans le poêlon. Cuire jusqu’à ce que la pâte fasse des petites bulles sur le dessus. Retourner les pancakes et cuire environ 1 minute. Transférer les pancakes sur une plaque et garder au four. Dans un bol, mélanger la crème fraîche, la tapenade et le jus de citron. Garnir la moitié des pancakes de crème, puis de saumon fumé. Couvrir d’un second pancake et servir.

Gaufres à la crème

On peut les accompagner de sirop d’érable, de confiture ou simplement avec leur crème à l’amande. Trop bon !

Portions : 6

Préparation : 20 minutes

Temps de repos : 20 minutes

Cuisson : 25 minutes

Ingrédients

500 ml (2 tasses) de crème fraîche

3 c. à s. de crème d’amande

2 c. à s. de sucre

5 œufs

½ tasse de sucre

1 tasse de farine

3 c. a s. d’amandes moulues

1 c. à t. de cardamome moulue

110 g de beurre fondu

1 c. à t. de sel

250 ml (1 tasse) de crème fraîche

