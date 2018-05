District Mao à l’émission World Of Dance, dont Jennifer Lopez fait partie des juges

La troupe de danse Flip, du studio de danse de Lévis District Mao, fera partie de la deuxième saison de l’émission américaine World Of Dance, animée par Jenna Dewan Tatum. Les candidats sont jugés par nulle autre que Jennifer Lopez, Ne-Yo et Derek Hough.

Le concours présente des performances en solo, en duo et en groupe, et le gagnant remporte un prix de un million de dollars. Les tournages ont eu lieu à Los Angeles cet hiver.

Diffusée aux États-Unis par NBC, la première saison a été relayée par TVA au Québec. La première de cette deuxième saison sera diffusée à NBC le 29 mai, mais aucune date n'est encore fixée pour la version francophone.

Le studio District Mao avait fait jaser en 2015 et en 2016 pour avoir participé, avec deux troupes, Flip et DM Nation, à l’émission America’s Got Talent.

Récemment, la troupe DM Nation a aussi vu un de ses vidéos «tweeté» par Janet Jackson. La chanteuse invite des danseurs du monde entier à lui faire parvenir des vidéos avec le mot-clic #dancewithjanet, pour ensuite choisir ceux qui danseront à ses côtés pour différents projets. C'est de cette manière que DM Nation a attiré son attention.