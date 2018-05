Dur début de saison pour la truite

Les conditions n’étaient pas tellement idéales en fin de semaine pour le début de la saison de pêche à la truite. La pluie, les eaux hautes et froides, ont certainement dérangé cette première sortie attendue depuis plusieurs mois par plusieurs amateurs.

La pluie froide et abondante des derniers jours n’a pas donné de chance aux pêcheurs. Les cours d’eau sont gonflés et plusieurs lacs ne sont pas encore libérés de leurs glaces. Au cours des prochains jours, la situation devrait s’améliorer compte tenu du fait que les experts en météo annoncent le réchauffement tant attendu.

Dans l’ensemble des territoires organisés, zecs, réserves fauniques et pourvoiries, on procède présentement à l’ouverture de nombreux chemins forestiers qui sont littéralement enneigés. Selon les gens à qui nous avons parlé, normalement, à ce temps-ci de l’année, l’ouverture est facile parce que la neige est changée en sel en raison de la pluie chaude du printemps. Présentement, comme les conditions sont compliquées par une neige dure et difficile à enlever, les travaux avancent lentement. On garde toutefois espoir d’être prêts pour l’ouverture de la saison.

Il faut absolument que le soleil se mette de la partie rapidement afin de faire sécher les routes forestières avant que les gens ne commencent à y circuler. Lorsqu’il y a de la circulation sur une route qui dégèle, rapidement, les conditions se détériorent, rendant plusieurs routes quasi impraticables. Il faut absolument que dame Nature monte le thermostat.

La prudence en tout temps

En début de saison, vous devez vous rappeler que l’eau est très froide. Il est donc conseillé, si vous pêchez en embarcation, de toujours porter votre gilet de sauvetage. Si vous avez le malheur de vous retrouver à l’eau dans de telles conditions, l’hypothermie va rapidement faire son œuvre.

Si vous pêchez en rivière, en vous approchant du bord, prenez le temps de bien vérifier l’état du terrain. Souvent, les eaux hautes du printemps peuvent endommager les berges, entraînant même des glissements de terrain. Dans ces conditions, des chutes sont toujours possibles. Encore là, le port du gilet de sauvetage est recommandé parce que si vous perdez pied, il pourrait bien faire la différence pour vous aider à regagner rapidement la rive.

Rappelez-vous toujours aussi qu’en début de saison, les poissons sont plus lents à réagir aux appâts. Adaptez votre effort de pêche en conséquence.

J’aime la pêche

La Fondation de la Faune, de concert avec toutes les fédérations du monde de la faune et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs, vient tout juste de lancer sa nouvelle campagne : J’aime la pêche.québec. La campagne sera déployée sur des panneaux publicitaires le long des routes dans les régions de Montréal, Québec, Saguenay, Trois-Rivières, Sherbrooke et Gatineau. Il y aura aussi une page web à l’adresse : jaimelapeche.quebec. « Nous voulons donner le goût aux familles d’amener leurs enfants à la pêche, redonner le goût à ceux qui ont déjà pêché d’y retourner, affirme le président-directeur général de la Fondation, monsieur André Martin. On désire mettre en valeur la pêche sportive, c’est une activité tellement riche en expérience et en aventure. »

Il y aura aussi de nombreuses informations sur les ressources existantes permettant de faciliter l’accès à cette activité.

Guides disponibles

Les nouvelles éditions du Guide du pêcheur et du Guide du chasseur sont maintenant disponibles. Ces deux outils de référence réglementaire pour la pêche et la chasse sont disponibles chez tous les dépositaires de permis et dans les magasins spécialisés chasse et pêche comme Latulippe, les boutiques Écotone et les magasins Canadian Tire participants. Vendus au coût de 2,99 $ l’exemplaire, ces guides contiennent tout ce qui touche les limites de prises et de possession des espèces, les dates des saisons, les zones de chasse et de pêche et même plus. En achetant une copie, vous pouvez participer au concours qui permet de remporter un chèque cadeau de 500 $ en pourvoirie. Vous pouvez aussi les commander via internet à : www.guidedupêcheur.com ou www.guideduchasseur.com. Pour informations: 1-800-567-9009.

Nouveau centre de formation

On a procédé hier à l’inauguration officielle du nouveau Centre de formation et de perfectionnement de la Protection de la faune à la Station touristique de Duchesnay. Le tout nouveau Pavillon le Cerf, construit grâce à une subvention de 6,5 $ millions, offrira aux agents de protection, autant ceux en formation que les anciens, les outils nécessaires pour leur permettre de remplir encore plus efficacement leur rôle premier, soit celui de protéger et de défendre la faune du Québec et ses habitats. Tout a été ajouté au bâtiment pour qu’il devienne le meilleur de sa catégorie. Le site de la Station Duchesnay permettra aussi aux agents de pouvoir vivre des situations quasi similaires à ce qu’ils vivent régulièrement sur le terrain.

Développer la pêche du saumon

Lors du dernier budget, la FQSA a reçu une somme de 4 M$ qui s’additionne aux 10 M$ déjà consentis par le gouvernement. Cette nouvelle enveloppe permettra de soutenir les intervenants du milieu afin qu’ils puissent développer leurs infrastructures et un accueil pouvant attirer de nouveaux pêcheurs. Ils pourront aussi assurer une meilleure protection du saumon et acquérir plus de connaissances sur leur rivière.