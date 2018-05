Marcel Pageau



Au Centre d'hébergement d'Assise, le 23 avril 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé paisiblement, entouré de l'amour de sa famille, monsieur Marcel Pageau, époux de feu dame Dorilda Blondeau et fils de feu monsieur Adélard Pageau et de feu dame Gertrude Julien. Il demeurait à L'Ancienne-Lorette.Il est allé rejoindre son épouse bien-aimée Dorilda et laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Helen Burke), Claude (Hélène Côté), Pierre, Roger (Sylvie Viel), Louise (Daniel Gagnon) et Gaétan (Hélène Gosselin); ses petits-enfants: Rachel (Francis), Félix (Nicolas), Michèle (Réjean), Alexis (Catherine), Christine (Francis), Daniel (Yanie), Sébastien (Stéphanie), Marie-Pier (Jean-Sébastien), Catherine, Maxime, Andréanne, Vincent et Marie-Claude (Mickaël) et ses arrière-petits-enfants: Arthur, Roseline, Chloé, Maude et Nathan; ses frères et sa sœur: Lucien ptre, feu Raymond (feu Lucille Brochu), Jean-Louis (Denise Fréchette) et Pierrette (feu Raymond Bédard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Blondeau: feu Ludovic (feu Gertrude Maurice), feu Annette (feu Roland Voyer), feu Charles (feu Yvonne Gagné), feu Marie, feu Thérèse (feu Arnie Graves), feu Joseph (feu Janine McKay) et feu Colette (feu Pierre Houde) ainsi que plusieurs neveux et nièces.Marcel Pageau fut maire de L'Ancienne-Lorette de 1968 à 1983 et auparavant conseiller municipal de 1962 à 1968. Homme de cœur, d'action et de conviction, reconnu pour ses qualités de rassembleur, de bâtisseur et de visionnaire, il a contribué de façon importante à l'essor et à la croissance de la Ville de L'Ancienne-Lorette.Il fut très impliqué au niveau local, régional et national, notamment au sein de la Communauté urbaine de Québec, dont il a été président, de l'Union des municipalités du Québec et de la Fédération canadienne des municipalités.Un remerciement tout spécial au personnel du Centre d'hébergement d'Assise, plus particulièrement à la merveilleuse équipe du D-5000.le jeudi 3 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h ainsi que le vendredi 4 mai de 9h à 10h15.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer ou à la Fabrique de Notre-Dame-de-L'Annonciation.