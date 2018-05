Éric Lapointe se confie sur ses problèmes d'alcool passés et sa vie amoureuse

En entrevue avec le magazine 7 Jours, Éric Lapointe s’est confié sur de nombreux sujets intimes, comme sa relation avec sa blonde des dernières années, Rosalie, et sa relation parfois conflictuelle avec l’alcool.

Le coach de La Voix était en mode confidence lors de l’entrevue dirigée par Patrick Delisle-Crevier et s’est ouvert sur sa vie personnelle et amoureuse.

«Rosalie et moi, on est ensemble depuis deux ans, et je suis vraiment amoureux. J’ai l’impression que, pour une fois, je suis dans une relation saine», a-t-il dévoilé au magazine à propos de sa douce.

Éric Lapointe est papa de deux enfants, Édouard, 6 ans, et Christophe-Arthur, 7 ans, qu’il a eus avec son ex-conjointe Mélanie Chouinard. La paternité semble avoir assagi le rockeur qui, de son propre aveu, ne lève plus autant le coude qu’avant.

«Je suis bien dans ma relation, je suis bien dans ma vie de famille, alors je pense que, oui, ça fait de moi un homme plus mature. Je suis aussi plus sobre. J’ai donné dans les nuits de beuverie à m’écorcher la face dans le fond des bars. [...] Mes démons sont toujours là, jamais bien loin, mais aujourd’hui, je me sens plus en contrôle, ils prennent moins souvent le dessus sur moi. Il faut dire que je veux rester vivant le plus longtemps possible pour mes enfants, et ça, ça vient changer bien des choses», indique-t-il à propos de sa relation avec l’alcool.

