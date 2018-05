Grand Montréal comédie fest: 100 humoristes pour la première édition

Festival né dans la tourmente de l’automne dernier, le Grand Montréal comédie fest compte présenter plus de 100 humoristes pour sa première édition, en juillet. Les organisateurs auront toutefois peu de temps pour atteindre leur objectif.

« C’est vraiment spécial de faire ce lancement aujourd’hui. Je n’aurais jamais pensé, il y a quelques mois, qu’on se rendrait là », a dit l’instigateur du Grand Montréal comédie fest, Martin Petit, lors du dévoilement de la programmation du nouveau festival, mercredi, dans une salle remplie d’humoristes, médias et partenaires.

Ce concept, imaginé par Gabriel D’Almeida-Freitas, est déjà un succès à Zoofest depuis quelques années, sous le nom de 60 humoristes en 60 minutes. C’est le nouveau directeur de production du festival, Christian Viau, qui a eu l’idée d’emmener le concept encore plus loin.

« Il y a plein d’humoristes ici, en ce moment. On va prendre les présences, car on a besoin d’être 100 ce soir-là », a blagué Christian Viau à la foule, mercredi, lors de la conférence de presse.

Les 5, 6 et 7 juillet, des galas se tiendront simultanément dans trois villes : Montréal, Saint-Eustache et Châteauguay. Ceux-ci seront animés par des humoristes dits « de la relève » (Matthieu Pepper, Neev, Étienne Dano, Maude Landry, Mélanie Couture, Yannick De Martino et Les Grandes Crues).