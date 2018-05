Jérémy Gabriel pourrait mettre en demeure le Rockfest

Mise en ligne dimanche à 20 h 22, la publication a été partagée, au moment de mettre sous presse, par plus de 1400 abonnés Facebook.

Sous la photo, où l’on voit le jeune homme fumer une pipe semblable à celle utilisée par les consommateurs de cannabis, on retrouve la phrase «Le Rockfest fut une mauvaise influence pour Jeremy, on dirait bien!».

«On ne sait pas d’où vient cette photo. Est-ce que le Rockfest veut se faire de la publicité avec ça? Est-ce qu’ils veulent se servir de ça pour vendre des billets? C’est une publicité gratuite au détriment de Jérémy et ce n’est pas correct», a-t-il indiqué, lors d’un entretien téléphonique.

Des demandes par écrit et par téléphone ont été formulées, lundi, à Alex Martel, président et fondateur du Rockfest de Montebello, pour lui demander de retirer cette publication jugée diffamatoire, qui était toujours en ligne, mardi, en soirée.

«Jérémy s’est produit au Rockfest l’été dernier et nos relations étaient très bonnes. Ce n’est pas correct et ce n’est pas digne d’une organisation de faire ce genre de salissage avec un artiste qui a déjà participé à leur événement. C’est éthiquement douteux», a-t-il précisé.

Jean Perruno ne s’avance pas sur le contenu et ce que l’on voit sur la photo. Il précise qu’il s’occupe de la carrière artistique du jeune homme et non de sa vie privée.