Joanie d'OD Bali s'est fait faire des injections aux lèvres et montre le résultat

Joanie a l’habitude de partager beaucoup de choses sur sa vie avec ses abonnés sur Instagram et cette fois-ci, elle nous a amenés avec elle durant sa dernière intervention médico-esthétique.

La vedette de télé-réalité a succombé à l’une des tendances les plus courantes en matière d’esthétique : l’augmentation des lèvres par injections. Plus populaire que jamais, ce type d’intervention est souvent promu par des influenceurs et des vedettes.

À LIRE AUSSI : 17 choses à savoir avant de se faire des injections aux lèvres

Joanie a filmé le processus d’injection en clinique et nous a ensuite montré le résultat.

Instagram de Joanie

Instagram de Joanie

Instagram de Joanie

La jeune femme nous indique qu’il est normal d'avoir quelques bleus après l'intervention, puisque l’aiguille et le liquide injecté peuvent parfois toucher à quelques vaisseaux sanguins.

«Je l’ai fait parce que ç’a toujours été un complexe d’aussi loin que je me souvienne, surtout durant l’adolescence et ça fait environ 7 ans que je pensais à faire des injections. En plus, je n’aurais pas besoin de me maquiller avant de sortir de la maison», indique Joanie sur Instagram.

Pas de doute, l'engouement pour les injections pour les lèvres est plus présent que jamais.