La fin de l’expérience Ohtani ?

Le dernier joueur du baseball majeur à avoir connu du succès tant comme lanceur que frappeur fut Babe Ruth en 1919 avec les Red Sox de Boston.

Il a terminé la saison avec une fiche de neuf victoires et cinq défaites et une moyenne offensive de ,322 avec 29 circuits et 113 points produits. Les trois années précédentes, il avait connu des saisons de 23, 24 et 13 victoires, mais pas autant de succès au bâton.

Une fois échangé aux Yankees de New York avant la saison 1920, le « Bambino » a été utilisé comme frappeur, sauf pour un match au cours duquel il a été lanceur. La suite des choses a donné raison à la direction des Yankees.

Quelle décision les Angels de Los Angeles prendront-ils dans le cas de Shohei Ohtani ? Dans les 28 premiers matchs disputés par les Angels, Ohtani a lancé dans quatre de ces matchs et frappé dans 12. Comme lanceur partant, il a deux victoires et une défaite en quatre départs. Au bâton, sa fiche est de quatre circuits et 12 points produits avec une moyenne de ,341.

Comme judge

Le risque de blessure est toujours présent. Contre les Yankees, il s’est blessé à la cheville lorsque son pied a donné contre celui du joueur de premier but Neil Walker. Son prochain départ au monticule a été retardé, mais il sera utilisé comme frappeur de choix dans les autres matchs.

Si on compare l’utilisation des lanceurs partants des Astros de Houston à celle des Angels, il n’y a aucun doute que la formation du Texas est favorisée. Ses lanceurs partants ont six départs chacun tandis que chez les Angels, seulement deux lanceurs partants ont six départs. Plus la saison avancera, plus les Astros seront favorisés, car leurs meilleurs lanceurs vont être utilisés plus souvent.

Est-ce que les Angels sont meilleurs avec Ohtani dans tous les matchs comme frappeur de choix ou bien dans trois matchs comme frappeur et une fois comme lanceur sur une période de six matchs ?

Comme frappeur, il me fait penser à Aaron Judge : puissance et bonne moyenne au bâton.

Je préfère utiliser Mike Trout, Albert Pujols et Shohei Ohtani tous les jours plutôt qu’un joueur à temps partiel à titre de frappeur et de lanceur partant pour 25 départs.

Surprises et déceptions

Qui sont mes équipes surprises et décevantes ? J’ai trois équipes surprises et les trois sont dans la division Est de la Ligue nationale : les Mets de New York, les Braves d’Atlanta et les Phillies de Philadelphie, qui dominent leur division. Avant les matchs d’hier, les Mets étaient sur un pied d’égalité au deuxième rang pour le nombre de victoires dans la Ligue nationale avec 17, trois derrière les meneurs, les Diamondbacks de l’Arizona.

Les Nationals de Washington et les Dodgers de Los Angeles sont pour leur part aussi loin du succès que la distance entre les deux villes. C’est très inquiétant pour le nouveau gérant des Nationals, l’ancien voltigeur des Expos Dave Martinez, dont le poste risque d’être en danger si l’équipe n’amorce pas une longue séquence de victoires.

Gérants en danger

Cette année, il y a deux autres gérants recrues qui ont hérité d’excellentes formations. Alex Cora, des Red Sox, a la meilleure fiche du baseball majeur tandis qu’Aaron Bonne, des Yankees, qui est au troisième rang du baseball majeur pour le rendement de son équipe.

Les deux gérants des équipes de Los Angeles sont dans des situations précaires : Dave Roberts, des Dodgers, et Mike Scioscia, des Angels, qui amorce la dernière année d’un contrat de 10 ans. Roberts est sur un siège éjectable, car le début de saison des Dodgers est pitoyable. L’autre mauvais signe s’est déroulé en fin de semaine. Après que l’excellent joueur recrue de l’an dernier, Cody Bellinger, ait frappé un double, Roberts l’a retiré du match une fois rendu dans l’abri. Sa raison était « un manque d’effort lorsqu’il courait pour se rendre au deuxième but ».

Quant à Scioscia, son problème, c’est que les Astros ne semblent pas vouloir ralentir. Les Angels doivent prendre une décision d’ici la fin de mai sur l’utilisation d’Ohtani. Le propriétaire sera-t-il patient ou tentera-t-il de donner une étincelle à son équipe avec l’arrivée d’un nouveau gérant ?

Est-ce la fin de l’expérience de Shohei Ohtani ?