La GRC diffuse la vidéo d’un accident entre une moto et un camion

OAK BLUFF, Manitoba – La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a diffusé, mardi sur les réseaux sociaux, la vidéo d’un accident survenu au Manitoba, dans laquelle on voit le chauffeur d’un camion rater un feu rouge et heurter une moto.

«Il aurait pu mourir». C’est avec ces mots que la GRC a publié ce message-choc, destiné à sensibiliser à l’utilisation du cellulaire au volant. L’accident dont il est question est survenu le 24 avril dernier, à Oak Bluff.

Dans cette brève vidéo, on aperçoit le conducteur d’un camion rater un feu rouge et heurté un motocycliste. Ce dernier semble apercevoir le poids lourd venir dans sa direction sans pouvoir éviter la collision. La victime n’a subi que des blessures mineures, a indiqué la GRC.

Quant au conducteur du camion, plusieurs témoins affirment qu’il utilisait son téléphone au moment des faits. L’homme de 50 ans a été accusé de distraction au volant et d’avoir omis un feu rouge. Il devra payer une amende de 406 $, peut-on lire dans le message des autorités.

Cette somme a fait réagir de nombreux internautes, qui après avoir visionné la vidéo, la trouvent insuffisante.

L’amende maximum pour distraction au volant au Manitoba est de 204 $, soit l’une des plus faibles au Canada, après le Québec (de 80 à 100 $) et le Nouveau-Brunswick (environ 172 $). Dans certaines provinces, elle peut atteindre les 500 $.

