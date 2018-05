La Lamborghini du pape pourrait être la vôtre

En novembre dernier, le pape François a reçu les clefs d’une somptueuse Lamborghini Huracán.

Comme il l’avait énoncé lorsqu’il que le constructeur italien lui avait offert ce bolide, le souverain pontife ne le conservera pas.

Le 12 mai prochain, Sotheby’s procédera à l’encan de ce cadeau. La maison d’enchères estime qu’elle se vendra entre 250 000 et 350 000 €, soit environ entre 386 000 et 540 000 $ CAN. Aucune réserve n’a été fixée.

N’allez pas croire que cette Lamborghini est une banale Huracán. De couleur blanche, elle arbore quelques fioritures de couleur Giallo Tiberino (jaune tibétain) ce qui concorde avec les couleurs du drapeau du pays. Après l’avoir bénie, le pape a aussi apposé sa signature sur le capot de la voiture.

Évidemment, le fruit de cette vente n’ira pas dans les poches du Vatican et encore moins dans celles du pape. En effet, les fonds amassés seront versés de la manière suivante: 70% à Nineveh (ville d’Irak gravement touchée par l’État islamique), 10% à Amici per il Centrafrica Onlus, 10% à Groupe International Chirurgiens Amis de la Main (GICAM) et 10% à Pope John XXIII Community Association.