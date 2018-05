La question à 150 000 $

Plus les élections québécoises approchent, plus les députés qui confirment qu’ils n’ont pas l’intention de se représenter sont nombreux. L’annonce la plus récente, celle voulant que Laurent Lessard ait décidé de ne pas être candidat à l’élection d’octobre, porte à 14 le nombre de députés libéraux qui ne brigueront pas les suffrages le 1er octobre.

Il faut être réaliste, Laurent Lessard ne sera pas le dernier à prendre une décision en ce sens à Québec. Ça fait bien les gorges chaudes des chroniqueurs ici ici , et ici notamment. Pourtant, on ne devrait pas se surprendre que les départs soient plus nombreux ces jours-ci.

Les sondages sont l’explication ultime pour plusieurs analystes, mais les libéraux ont déjà vu neiger et de nombreuses élections récentes ont été remportées par des partis qui étaient donnés perdants jusqu’à la veille du scrutin.

La démobilisation des troupes et la personnalité du chef ? Une autre explication bancale. Philippe Couillard côtoie toute sa députation régulièrement et mène sa barque avec un aplomb impressionnant. Il fallait le voir en commission parlementaire défendre le bilan économique de son gouvernement. Et si on y tient vraiment, en comparaison avec leurs prédécesseurs, tous les chefs de parti, ou presque, perdent au change. L’être humain a une capacité fabuleuse à magnifier les leaders après coup, mais rarement sur-le-champ.

Alors, pourquoi tous ces départs ?

La question qui tue

« Dis donc, mon chum ? C’est quoi tes plans pour l’été ? »

« Ah ben tsé, moi pis ma blonde on devrait amener les p’tits dans l’Maine j’imagine. J’ai pas encore trop décidé où aller, mais ça devrait être pas pire. Pis, si ça marche pas, on ira en Gaspésie.»

« OK, pis c’est quoi ton plan l’an prochain ? »

« Ah ben là, c’est loin l’an prochain. Le plus vieux rentre au cégep. On va peut-être faire un dernier grand voyage tout le monde ensemble, peut-être aller en Europe. Mais bon, y’a tellement d’affaires qui peuvent changer. Tiens, si il faut que j’achète un nouveau char, on n’ira pas ben loin. »

« Pis dans 3 ans ? Kess tu penses faire de ton été ? »

« Coudonc toi ! C’est quoi ces questions-là ? Je sais même pas ce que je vais faire en fin de semaine, pis là il faudrait que j’décide tout de suite ce que je vais faire en juillet 2021 ? Es-tu tombé sur la tête ? »

«Ben c’est juste qu’il faudrait que tu décides comme là. Mais penses-y comme il faut l’gros, parce que si tu prends la bonne décision, ben tu pars avec quelque chose entre 100 000 $ et 150 000 $.

Mais si tu te trompes... ben là, le cash il reste sur la table. Tsé, c’est pas trop pire non plus, t’as une bonne job, t’haïs pas ça te promener à droite pis à gauche, tu rencontres du monde. Pis en plus, t’es en santé.

Mais c’est vrai que t’es pas sûr d’avoir autant de contrats l’année prochaine. Pis les enfants grandissent, comme tu dis.

Pis t’es souvent parti. Ta blonde s’ennuie, pis elle t’en veut un peu des fois d’être toujours sur la go, même les fins de semaine...

Penses-y comme il faut.

Mais fais ça vite par exemple parce qu’on a un gros pitch qui s’en vient, pis faut savoir qui on va mettre sur le projet. On veut gagner notre client, pis changer d’équipe à la dernière minute, ça fait pas sérieux. Pis ça nous donne pas le temps de nous revirer ben ben... »

« Ben là ! Comment tu veux que j’décide ça ? Je l’aime ma job, moi ! Pis je l’aime ma gang ! Le programme est pas offert tout le temps ? »

« Non mon chum. C’est maintenant ou dans 4 ans. Ça arrive des fois que ça revient plus vite, mettons dans 18 mois ou 2 ans, mais c’est plus rare pis c’est pas certain pantoute. »

« Ouin... Vu d’même... Je sais pas trop...

150 000 $, tu dis ? »

Et vous ? Vous feriez quoi ? Avez-vous vraiment les moyens de lever le nez sur 150 000 $ ?