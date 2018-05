La Toyota Prius est une future auto de collection selon Jay Leno

Une fois de plus, les propos de Jay Leno ont fait réagir.

À lire aussi: 10 véhicules qui deviendront anciens en 2018

En entrevue avec Business Insider, celui qui était à la barre de l’émission The Tonight Show with Jay Leno et que l’on reconnaît pour sa grande culture de l’automobile a été interrogé sur l’avenir de la voiture de collection.

Jay Leno au volant d'une de ses voitures WENN.com

Et selon lui, il ne fait aucun doute que la Prius de première génération vendue en Amérique du Nord (2000-2003) sera prisée par les collectionneurs à l’avenir. Les gens l’apprécieront et se l’arracheront en raison de sa simplicité en comparaison avec les véhicules modernes. Rappelons que le facteur de nostalgie pèse beaucoup dans la balance pour ce type d’auto.

Sur le plan de la mécanique, on retrouve un moteur à essence de quatre cylindres de 1,5 L qui est jumelé à un moteur électrique de 273,6 V.

Toyota Prius - intérieur Toyota

Il croit aussi que, de manière générale, les premières voitures vertes feront éventuellement leur arrivée dans le monde de la collection. Il cite notamment la General Motors EV1, qui est déjà une voiture de collection. Un exemplaire lui a récemment été offert pour la somme de 440 000 $ US, ce qui représente plus de 566 000 $ CAN.

Comme on l’a déjà exprimé sur cette même tribune, il ne serait pas étonnant que la Honda Insight de première génération voie sa valeur augmenter au cours des prochaines années.

Dans un tout ordre d’idée, il a aussi mentionné que la Mazda Miata et MX-5 serait une future voiture de collection. À ses yeux, elle est la Ford Mustang de la prochaine génération. Sa légèreté, son agilité, ses roues motrices arrière et son moteur frugal ne peuvent faire autrement que de vous fixer un sourire permanent en la conduisant.