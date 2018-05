Le Grand McDon...

Chaque année, les franchisés et les employés de McDonald’s à travers le Canada s’unissent et accueillent le Grand McDonMD, un événement d’une journée où vous pouvez montrer votre soutien à l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald et aux autres organismes locaux qui aident les familles au pays. Aujourd’hui, pour chaque Big Mac®, Joyeux festinMD ou boisson McCaféMD chaude vendus, 1 $ sera remis à l’Œuvre des Manoirs Ronald McDonald et à des organismes d’ici.

Jacques Poulin, de l’arrondissement Beauport à Québec, aimerait bien joindre les finissants en inhalothérapie de la cohorte 1967-1969 dans le but d’organiser un conventum qui soulignera les 50 ans du groupe à l’été 2019. Ils sont près d’une quarantaine d’inhalothérapeutes, maintenant à la retraite, répartis un peu partout au Québec. Donc, si vous vous reconnaissez ou êtes en mesure de passer le message aux autres, vous pouvez joindre Jacques à l’adresse gojacopo2148@gmail.com ou au 581 741-3091.

Expo-sciences

Trois étudiants du Séminaire des Pères Maristes de Québec, Léo Lechaume-Robert et Jonathan Lévesque, du 5e secondaire, et Mathis Lechaume-Robert, du 3e secondaire, ont mérité une participation à l’Expo-sciences pancanadienne qui se tiendra à Ottawa en mai. Les trois lauréats ont obtenu leurs laissez-passer, le 22 avril dernier, lors de la 40e Super Expo-sciences Hydro-Québec, finale québécoise 2018, qui se tenait à l’Espace Shawinigan, en Mauricie. Voici d’ailleurs la photo de la délégation québécoise qui nous représentera le mois prochain à l’Expo-sciences pancanadienne.

Petits bonheurs d’école

Le 9e cocktail-bénéfice de la Fondation Petits bonheurs d’école, tenu le 11 avril dernier au Bar-Restaurant Blaxton, sur l’avenue Cartier à Québec, a permis d’amasser 37 000 $ qui serviront à offrir à des jeunes du primaire des vêtements, des lunettes, du matériel scolaire et des services spécialisés. Au cours de l’année dernière, un montant total de 96 944 $ a été accordé et 516 élèves du primaire en ont bénéficié. Sur la photo : Martin Dalair, porte-parole de la Fondation ; Guillaume Rosa, président d’honneur ; Michel Marsan, directeur général ; Dominic Guay, vice-président de la Fondation ; Antoine Rouleau et Peter Sgobba, copropriétaires du Blaxton Cartier.

Centenaire

Isabelle Garneau Levasseur, fière résidente de la résidence Villa Mon Repos de Lévis, a 100 ans aujourd’hui. Ses enfants, petits-enfants et arrières-petits-enfants lui souhaitent une très belle journée.

Anniversaires

Régis Labeaume (photo) 37e maire de Québec, depuis le 2 décembre 2007, 62 ans... Charlotte Élizabeth Diana, princesse de Cambridge, fille de Kate Middleton et du prince William, 3 ans... Alain Chamberland, ex-gestionnaire de l’incinérateur de Québec, 59 ans... Bruna Gervasi, la charmante épouse de Beppino Boezio... David Beckham, ex-joueur de soccer britannique, 43 ans... Sophie Thibault, lectrice de nouvelles, TVA Réseau 22 heures, 57 ans... Alain Trudel, professionnel au Club de golf Bellechasse (Saint-Damien), 62 ans.

Disparus

Le 2 mai 2017. Casey Thomas (photo), 24 ans, un espoir des A’s d’Oakland au baseball majeur... 2017. Paul MacEwan, 74 ans, homme politique canadien du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse... 2014. Pierre Côté, 88 ans, président de la Laiterie Laval jusqu’en 1978 et président du Conseil du patronat du Québec de 1978 à 1982... 2011. Oussama Ben Laden, 54 ans, commanditaire des attentats du 11 septembre 2001.